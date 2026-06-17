440幢工廈未裝全套花灑　鄧炳強：巡查完要十幾年、不代表唔安全

現時全港有1,200多幢目標工廈按法例要提升消防安全，早前審計報告指出，仍有440幢未安裝全套花灑系統，消防處優先跟進的345幢高危無花灑工廈中，仍有24%仍未巡查。保安局局長鄧炳強今日（17日）在立法會大會上指，預計完成全部目標樓宇巡查，要「十幾年時間」，每年巡查60幢是「務實做法」。



另外，對於「物聯網火警偵測系統」先導計劃，被問政府會否資助工廈推行，他稱該系統不能取代工廈的傳統消防設備，原因是工廈火警風險較高，且消防要求與住用樓宇不同。



新界西南立法會議員方國珊（夏家朗攝）

政府不擬資助工廈裝物聯網系統監測火警

消防處今年1月至3月推出「物聯網火警偵測系統」先導計劃，在全港10幢6層或以下的舊式綜合用途或住用樓宇安裝系統。本身是工程師的新界東南立法會議員方國珊，今日在大會提出口頭質詢，關注政府會否都資助工廈安裝，取代原有消防設備。

鄧炳強回應指消防處正探討將系統，延伸至受消防條例規管的7層以上的綜合用途及住用樓宇，惟目標工業建築物火警風險較高，且消防要求與上述兩類樓宇不同，「例如成品要裝自動花灑」，不能替代工廈原有消防設備，強調會鼓勵工廈「自願安排」，提升消防安全水平。

立法會今日（16日）一連兩日辯論預算案，自由黨李鎮強發言（黃浩謙攝）

指完成巡查目標工廈要十幾年

會上，自由黨選委界議員李鎮強關注，早前審計報告指出，截至去年6月底，工廈的消防安全條例生效五年，當局優先跟進的345幢高危無花灑工廈中，仍有24%未獲巡查，促政府加快步伐。

鄧炳強回應指雖然法例要求提升工廈消防安全水平，但「其實不代表呢啲大廈唔安全」，否則消防處會發出通知書，要求即時消除危險。他指，現時全港1,200多幢目標建築物中，約有440幢未有或只是局部安裝花灑系統，每年巡查60幢是「務實做法」，目前完成321幢，向其中299幢發出指示。「預計全部目標樓宇巡查，可能要十幾年時間。」

他亦提到，工廈展開工程需要業主、法團投標等手續，工程期間亦要聘請顧問、設計圖則、審批及施工，故時間較長；但若是單一業主或使用人時，可在1至2年完成。

保安局局長鄧炳強（廖雁雄攝）

為工廈代辦消防工程？鄧炳強：無迫切需要

方國珊亦關注，現時工廈消防改善工程進度緩慢，對於長期未能達成共識、且消防安全風險極高的個案，她關注政府會否先代辦工程，再向業主收費。

鄧炳強認為，沒有為工廈代辦消防工程的迫切需要，解釋自2020年推行《消防安全（工業建築物）條例》以來，工廈的消防安全改善工程普遍取得良好進展。他列舉數據指，截至今年5月底，消防處向工廈單位發出的指示中，91%已完成遵辦。