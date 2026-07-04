宏福苑7.19開會｜公開勘查報告等三議程未採納　居民不滿合安決定

宏福苑有業主今年4月底聯署要求召開業主大會，相隔兩個月後，法團管理人「合安管理有限公司」今日（4日）公布，將於7月19日召開特別業主大會，分開四個地點透過廣播同步進行。不過，合安提出的9項議程中，未有接納部份業主聯署要求開會提出的3項議程，包括議決管理人要求政府提交樓宇勘察報告等；另有兩項議程雖然大致相同，但刪去「議決」一詞。有份聯署的居民感到不滿，不解合安刪除議程的原因。



就有關法團會議程序，民政事務總署刊物曾列明，在不少於5%的業主要求下召開的會議，議程應包括「要求召開會議的業主指明的所有事項」。有法律界人士指出，就合安有否違反《建築物管理條例》須視乎原因，又稱如法團管理人在議程上未有安排「議決」，業主可透過聯署提出書面反對。有立法會議員則稱，法團會議根本無合法權力處理該3項議程，條例與大廈公契對法團，與管理人的法定職能有清晰介定。



宏福苑有業主今年4月底聯署要求召開業主大會，政府委任的法團管理人「合安管理有限公司」申請延期早前遭土地審裁處駁回。（資料圖片／夏家朗攝）

5項需要「議決」之議程未被接納

合安今次提出9項議程中，未有接納聯署發起人提出的3項議程；另有兩項議程雖然大致相同，但刪去「議決」一詞；僅保留一項議決，即討論及議決兩個月內舉行下次業主大會。換言之，合共5項需要投票議決的議程都未被接納。

合安在今日發出的特別業主大會通知指，議程項目已按涉及業主共同權益的事務，及與屋苑公用部分的控制、管理及行政相關事宜，「作最終定稿」。

居民不滿管理人未協助跟進驗樓報告 憂無足夠機會發問

有份聯署、宏盛閣居民何女士感到不滿，不解合安刪除議程的原因，她解釋居民一直要求政府公開樓宇勘查報告，但未獲正面回應，故才要求管理人協助跟進，「我都不想他們處理， 只是他們接管了法團。」

今次業主大會分開四個地點透過廣播同步進行，但未有透露場地人數限額、合安代表現身出席與否等。何女士擔心，大會舉行方式如同5月舉行的業主簡介會，居民恐未有充足機會發問，她又稱目前住在大埔區，憂慮若大埔社區會堂額滿，將被派往其他較遠的場地。

宏福苑。（資料圖片 / 夏家朗攝）

民政刊物列明議程「應包括業主訂明所有事項」

翻查民政事務總署刊物「《建築物管理條例》常見問題」，由管委會主席在不少於5%的業主要求下召開的會議，議程應由管委會主席決定，當中「應包括要求召開會議的業主指明的所有事項。」

大律師稱居民可提書面反對 違法與否視乎原因

大律師陸偉雄表示，如業主要求投票通過具法律約束力的議程，而非單純諮詢，但法團未有安排「議決」，業主可透過聯署向法團提出書面反對，同時可聯絡民政事務總署協調，了解未有安排議程的原因、嘗試恢復議決。

被問刪除聯署業主的議程有否違反《建築物管理條例》？陸偉雄稱須視乎原因，不能一概而論認定違法，並重申居民可表達反對，舉例若因時間不足而取消議程，可考慮延長會議時間。

宏福苑。（黃學潤攝）

圖為選委界議員范凱傑。（立法會）

范凱傑：管理人無權要求政府公開勘查報告

身兼大律師的選委界立法會議員范凱傑則認為，按《建築物管理條例》，法團會議根本無合法權力處理上述議程，條例與大廈公契對法團，與管理人的法定職能有清晰介定。即使一般而言，在法律上，不論是法團或管理人，均無權要求政府公開樓宇勘查報告，或者要求政府允許多次返回單位收拾物件。

他指，合安未有將法團無權處理的議題列入議程，其做法符合法律，亦是合情合理，而從現時已有的資訊所見，載於會議通知書內的議程合法且合適。

問及在優先揀樓期限已過，才舉辦業主大會，是否適當。范凱傑指，業主大會與出售業權並無關係，大會亦無權處理相關議題，按《建築物管理條例》法團會議可通過有關公用部分的控制、管理、行政事宜，或有關該等公用部分的翻新、改善或裝飾的決議，但無權力處理單位私人業權出售的相關議題。

立法會民政及文化體育事務委員會主席鄧家彪。（資料圖片／盧翊銘攝）

立法會民政及文化體育事務委員會主席鄧家彪表示，舉行業主大會，與出售業權不應混為一談，強調業主大會的決定，不能凌駕業主個人出售的意願。同時，合安亦非一個合適對象，回答與業權相關的問題，倘業主有問題應向一戶一社工等查詢。