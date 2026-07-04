宏福苑｜合安：7.19召開特別業主大會　四場地透過廣播同步進行

宏福苑有業主今年4月底聯署要求召開業主大會，政府委任的法團管理人「合安管理有限公司」申請延期早前遭土地審裁處駁回。相隔逾兩個月後，合安今日（4日）公布，將於7月19日上午11時召開特別業主大會，分開四個地點透過廣播同步進行，包括大埔社區中心、啟德社區會堂、香港仔華貴社區會堂，及天水圍天暉路社區會堂。各業主可於即日起至7月15日上午11時，在合安網頁提交場地選擇意向，業主可按優次選擇三個場地。



宏福苑。（資料圖片 / 夏家朗攝）

合安表示，考慮到業主現居於不同地區，為便利業主參與，將安排位於不同地區的場地供業主選擇，屆時會議將透過廣播同步進行。由於各個場地可容納人數有限，業主可按優次選擇三個場地，大會將根據業主選擇的偏好及各場地的容納人數作分配安排。如報名人數超出場地上限，將以抽籤方式編配業主的與會地點。

各業主可於即日起至7月15日上午11時，在「宏福苑業主立案法團的委任管理人」網頁的「用戶登入」版面內提交場地選擇意向，以及提供可接收手機短訊的聯絡電話號碼。

四個地點包括：

(1) 大埔社區中心 （新界大埔鄉事會街 2 號）

(2) 啟德社區會堂（九龍啟德協調道 3 號）

(3) 華貴社區會堂 （香港奇力灣華貴邨）

(4) 天暉路社區會堂 （新界元朗天水圍天暉路）



提9項議程、包括一項議決

今次合安提出9項議程，當中僅一項議決，即討論及議決兩個月內舉行下次業主大會。合安指，議程項目已按涉及業主共同權益的事務，及與屋苑公用部分的控制、管理及行政相關事宜，作最終定稿。特別業主大會會議議程如下︰

1) 管理人匯報與前業主立案法團之交接進度；

2) 管理人匯報宏志閣情況；

3) 管理人匯報管理人啟動退回大維修餘款予全體業主；

4) 管理人匯報屋苑及大維修財務狀況，並議決通過2025年1月1日至12月31日之核數師報告；

5) 討論及管理人匯報工程保險、屋苑保險之跟進情況及進度；

6) 討論及管理人匯報宏福苑與宏業、鴻毅之間的合約狀況及跟進處理；

7) 討論管理人設立實體辦事處的建議，以協助處理宏福苑業主的查詢；

8) 討論及議決兩個月內舉行下次業主大會；及

9) 其他事項。



宏福苑有業主今年4月底聯署要求召開業主大會，政府委任的法團管理人「合安管理有限公司」申請延期早前遭土地審裁處駁回。（資料圖片／夏家朗攝）

議程未提宏福苑後續處理方案、議決管理人要求政府交驗樓報告

翻查資料，早前聯署發起人提出11項議程，當中有6項議決，部份議程亦未獲合安接納，包括「討論及議決管理人於業主大會舉行後一星期內，要求政府公開全苑8幢樓宇完整勘查報告，並公開予全體業主」、「討論及議決宏福苑後續處理方案，並授權管理人向政府交涉和申請相關支援，並向全體業主匯報」、「討論及議決要求政府允許多次返回單位收拾物件，並交代餘下物件的處理方案」等。

授權書須於7.17上午11時前交至四個地點收集箱

合安未有透露四個場地的人數限額，僅指因應場地容納人數所限，每個單位只由業主本人或其授權代表出席。出席人士須攜帶有效身份證明文件以作身份核實及入場之用。敬請各位業主出席會議。如業主擬委任代表出席，須填妥委任代表文書（即授權書）。委任代表的文書是按照《建築物管理條例》規定的格式製備的。

經業主簽妥的委任代表的文書，必須在有關會議舉行的時間至少48小時前（即7月17上午11時前）送交以下四個當中任何一個地點的收集箱。合安會於會議前一至兩天，以短訊通知業主獲編配的場地，以及發放已核實委任代表文書的信息。