獅子會國際年會隔21年第三度選址香港舉行　吸1.7萬各地代表參加

「第108屆獅子會國際年會」時隔21年重返香港，今年7月3日至7月7日在亞博館舉行，即香港成為極少數能三度奪得主辦權的城市。旅發局今日（4日）公布，今屆年會共吸引約1.7萬名各地代表參加，活動尾聲將舉辦世界紀錄挑戰，數千名國際會員齊集香港集體耍太極。旅發局主席林建岳指，香港獲三度選址充份肯定作為國際會展樞紐及會展旅遊的地位，又指已聯同業界為與會者度身訂製旅遊行程及專屬禮遇，吸引他們多留港幾天，感受香港的獨特魅力 。



「第108屆獅子會國際年會」今年7月3日至7月7日在亞洲國際博覽館舉行，吸引約1.7萬名代表參加。（旅發局圖片）

獅子會國際年會尾聲挑戰數千人集體耍太極

旅發局公布，「第108屆獅子會國際年會」今年7月3日至7月7日在亞洲國際博覽館舉行，為國際獅子會繼1992年及2005年後，再度選址香港舉辦這項國際旗艦會展活動，吸引約1.7萬名來自世界各地的代表參加，並成為全球200多個國際獅子會會員國家及地區中，極少數能三度奪得主辦權的城市，充份彰顯香港作為「亞洲盛事之都」及「國際會展之都」的地位與吸引力。

旅發局指，為配合年會在港舉行並弘揚中國傳統文化，活動尾聲將舉辦世界紀錄挑戰，數千名國際會員齊集香港集體耍太極，此項挑戰不僅倡導全民運動，更旨在提升會員對可持續發展目標的認識，為盛會劃上意義深遠的句號。

香港為極少數能三度奪得「獅子會國際年會」主辦權的城市。（國際獅子會中國港澳303區FB圖片）

旅發局聯同業界為與會者推專屬行程及優惠

旅發局並指，作為今屆國際年會的支持機構之一，已聯同本地旅遊業界及主要景點，推出一系列專為與會者而設的旅遊行程及專屬禮遇，包括交通優惠、景點門票、商場折扣、精美禮品換領、主題樂園優惠等，鼓勵代表延長留港時間及增加消費，並深入探索香港的多元文化、美食特色及獨特旅遊魅力。

旅發局又指，展望未來，將繼續爭取更多具影響力的國際會展及大型盛事落戶香港，提升作為全球商務及休閒旅遊首選目的地的競爭優勢和吸引力。

旅發局主席林建岳表示，成功爭取獅子會國際年會第三度在香港舉行，充分肯定香港作為國際會展樞紐，以及首選會展旅遊目的地的地位。（旅發局圖片）

旅發局林建岳︰第三度在港舉行肯定香港國際會展地位

旅發局主席林建岳表示，很高興與國際獅子會中國港澳303區攜手合作，成功爭取獅子會國際年會第三度在香港舉行，充分肯定香港作為國際會展樞紐，以及首選會展旅遊目的地的地位，彰顯香港在世界級會展設施、國際航空樞紐地位、多元獨特的旅遊體驗及優質好客的接待服務等綜合實力，認為上述優勢正是吸引國際會議落戶香港，而商務旅客一訪再訪的原因。

林建岳又指，熱烈歡迎國際獅子會各地代表蒞臨香港，已聯同業界為與會者度身訂製旅遊行程及專屬禮遇，吸引他們多留港幾天，感受只在香港的獨特魅力 。

「第108屆獅子會國際年會」榮譽主席暨國際獅子會前會長譚榮根表示，非常高興獅子會國際年會再次重臨香港舉行。（國際獅子會影片截圖）

國際獅子會前會長譚榮根︰相信各地代表回國後說好香港故事

「第108屆獅子會國際年會」榮譽主席暨國際獅子會前會長譚榮根，香港是中外文化薈萃的國際都會，擁有成熟完善的專業服務和會展活動配套，是舉辦國際盛事的理想之選，非常高興獅子會國際年會再次重臨香港舉行。

譚榮根又指，今屆年會定能為全球獅子會會員提供廣闊多元的交流平台，共探國際服務的未來發展，會員更可親身體驗香港世界級的美食及多元文化魅力，相信各地代表回國後，將成為香港最佳的推廣大使，以親身經歷向世界說好香港故事。

「第108屆獅子會國際年會」今年7月3日至7月7日在亞洲國際博覽館舉行，為香港第三度舉辦該年會。（國際獅子會中國港澳303區FB圖片）

國際獅子會是全球最大的服務組織之一，在超過200個國家及地區擁有超過140萬名會員及約5萬個分會。自1917年以來，獅子會透過多元化的社會服務及人道援助工作，積極回饋社會，惠及全球各地社群。