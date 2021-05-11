獅子會浸大為千名長者檢測體質　助長者調整飲食生活防慢性疾病

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-05-11 08:00

獅子會與香港浸會大學中醫藥慈善基金宣布，適逢基金成立15周年，將免費為1,000名65歲以上長者進行中醫體質檢測，助長者了解個人健康狀況，注意飲食和調整生活習慣。 基金另表示，早前獲得合共21萬捐款，將用於資助有經濟困難的長者，接受香港浸會大學中醫藥診所提供的醫療服務。

基金董事局主席林海涵捐贈10萬元及屯門獅子會捐贈11萬元，用以支持長者愛心診症咭計劃，資助有經濟困難的長者接受香港浸會大學中醫藥診所提供的醫療服務。（受訪者提供）

基金董事謝炎培表示，早前透過保良局、仁愛堂、九龍樂善堂、香港中華基督教青年會及屯門獅子會，派發1,000張檢測證書予65歲或以上的長者，資助他們到香港浸會大學—賽馬會中醫疾病預防與健康管理中心，免費接受一次以「中醫四診儀」檢測體質。

基金介紹，「中醫四診儀」通過健康問診、採集舌像、面像及脈象的客觀資訊，協助中醫師作出臨床分析，為檢測者辨識體質、評估健康狀況、提供個人化的體質調理及健康管理方案，過程約需30 分鐘。

基金資助1,000名合資格長者免費接受一次以「中醫四診儀」檢測體質。（受訪者提供）

浸會大學中醫藥學院臨床部副主任暨預防中心主管楊君軍指出，中醫學把人分為九種體質，因應不同體質，可以針對性地調理體質，預防長者患上包括高血壓、糖尿病等的慢性疾病。他續指，長者透過檢測，可初步認識自已的體質類型，並得到簡單的養生運動建議，如太極操、八段錦、五禽戲，以及飲食養生建議，例如保健湯水、花茶、在生活或飲食習慣上作出改變等。

基金董事局主席林海涵表示，在新冠病毒疫情下，長者更需要多留意身體狀況，期望長者在完成中醫體質檢測後，可更了解個人健康狀況，注意飲食和調整生活習慣。他又呼籲年滿65歲或以上、有經濟困難和長期病患的長者，可以申請基金下的長者愛心診証咭，接受香港浸會大學中醫藥診所提供的醫療服務，減輕醫療開支負擔。

基金另表示，早前獲得兩項、合共21萬元的捐款，將用於繼續資助有經濟困難的長者，接受香港浸會大學中醫藥診所提供的醫療服務。