大館水浸致水電供應不穩　食肆呻生意少一半　遊客未能參觀感遺憾

大館檢閱廣場的供電系統近日因水浸受損，導致大館電力和食水供應不穩，由即日起至下周二（7月5日至7日）維持有限度服務。《香港01》記者今日（5日）再到現場視察，發現場內仍暫停食水供應，影響多間食肆運作，有咖啡店負責人指現時只能賣小食，生意額少一半。中午時份有不少遊客到場，有人表示今日特意到來逛展覽，但未知道停電，亦未有通知，為未能參觀感到遺憾。



現場已恢復電力照明，但三幢建築物仍受停水影響，多間餐廳仍然大門緊閉，未見營業。（蔡正邦攝）

今早記者在現場所見，場內已大致恢復電力照明，但大館內三幢建築物（警察總部大樓，槍房，營房大樓）仍受停水影響，連洗手間亦暫時使用，所以館內多間餐廳仍然大門緊閉，未見營業。

咖啡店負責人許先生表示，館方早前向各商戶反映進度，預計本周二（7日）可恢復正常運作。他直言生意大受打擊，生意額較平日減少超過一半以上。（蔡正邦攝）

咖啡店負責人：生意額大減逾五成

大館內一間咖啡店的負責人許先生受訪時指，館方早前向各商戶反映進度，預計周二（7日）可恢復正常運作。然而，直至今日（5日）場內依然「零食水」供應，嚴重影響咖啡店營運。

受停水影響，咖啡店目前無法沖調咖啡，只能改為售賣麵包等小食。他直言生意大受打擊，生意額較平日減少超過一半以上。

「拍住上」展覽門外則有告示表示展覽暫停開放，門外亦有工作人員指示遊客不能進內參觀。（朱子熙攝）

遊客未能參觀感到遺憾

現場所見，通往監獄操場的樓梯需以電筒照明，「拍住上」展覽門外則有告示表示展覽暫停開放，門外亦有工作人員指示遊客不能進內參觀。

從淅江來的甘先生指，今日特意安排到大館的行程，到達前並未知道停電，又表示期望大館能透過不同渠道，包括地圖應用程式提早告知遊客最新安排。

內地學生 Catherine 和 Bella 表示本來想到大館逛展覽，但未知道停電，館方亦未有通知，為未能參觀感到遺憾。