大館水浸致電力食水供應不穩　部份展覽、餐廳及商戶停開｜附名單

大館檢閱廣場的供電系統近日因水浸受損，引致該範圍的電力和食水供應不穩，由即日起至下周二（7月4日至7日）維持有限度服務。大館今日（4日）為事件帶來的不便致歉，強調團隊正全力恢復所有設施運作。



《香港01》今晚到場觀察，發現部份商戶提早關門，甚至洗手間也暫停使用。根據大館最新公告，暫停開放的展覽包括「拍住上—光影裡並肩馳騁的我們」，持票人士需留意官方通知門票安排。受影響餐廳及商戶名單一文看。



大館7月4日晚上部份食肆因裝有獨立的照明系統，未受事件影響。（羅日昇攝）

傳大館最近兩日局部停電 記者直擊洗手間暫停使用

位於中環的大館傳出最近兩日局部停電，《香港01》今晚（4日）到場觀察，發現部份食肆裝有獨立照明系統，仍有開店運作，但也有食肆疑受停電影響而提早關門，甚至洗手間外也放有暫停使用的告示牌。

大館疑正進行搶修工程，有工人向記者透露，昨晚（3日）已開始停電，雖然剛才已恢復部份設施，但仍有部份繼續關閉。現場有工人更引述部份商戶指受事件影響，聲稱損失20萬元。

大館7月4日晚上部份食肆疑受停電影響而提早關門。（羅日昇攝）

大館︰因檢閱廣場供電系統受損 電力及食水供應不穩

大館發言人同晚回應指，由於受水浸影響，大館檢閱廣場的供電系統受損，引致該範圍的電力和食水供應不穩，由即日起至下周二（7月4日至7日）維持有限度服務，僅部份商戶、餐廳，以及在賽馬會立方、賽馬會藝方、監獄操場舉行的公眾活動如常開放。

洗手間也暫停使用。（羅日昇攝）

大館暫停開放設施名單一覽

「拍住上—光影裡並肩馳騁的我們」展覽︰7月4日至7月7日暫停開放（持票人士需留意大館網站及票務平台的通知，以了解門票安排）

​大館檢閱廣場周邊部份設施及餐廳︰7月4日至7月7日期間暫停運作（顧客可直接與個別餐廳聯絡，以確認預約及餐廳的最新營業安排）

預計將於7月7日恢復正常營業餐廳︰Botanical Garden、Jack's Racquet Room、Madame Fù - Grand Café Chinois、Magistracy Dining Room 、Moleskine Café | nodi（零售服務維持正常運作）、PAZTA、Prince and the Peacock、Shiro

預計將於7月8日恢復正常營業餐廳︰法國巴黎小館、Cantina、樂茶軒茶藝館、鮨政 & MASA LOUNGE、The Chinese Library、The Dispensary

預計將於7月8日恢復正常營業商戶︰Adidas、樂茶軒、LOVERAMICS、TASCHEN

​大館檢閱廣場周邊部份設施及餐廳在7月4日至7月7日期間暫停運作，圖為檢閱廣場。（賽馬會圖片）

大館致歉︰團隊正全力恢復所有設施運作

此外，大館提醒需要使用無障礙設施的訪客，需經由紫荊樓閘（亞畢諾道）入口進入。大館並對於是次事件帶來的不便深感抱歉，強調團隊正全力恢復所有設施運作，盡快開放予訪客安全使用，最新消息將適時公布。