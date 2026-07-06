IB放榜｜聖保羅男女中學6狀元　有人赴牛津讀政治冀效力國際組織

IB國際文憑試今日（6日）放榜，聖保羅男女中學有6人考獲45分成為「狀元」。狀元周柏喬已獲英國牛津大學取錄，將入讀哲學、政治及經濟的文學士課程。他直言狀元多數讀醫，身邊也有人問他為甚麼「棄醫從文」，但他中三選科時已督定對醫科沒興趣。他認為讀文科不代表沒有出路，搜集資料後知悉有不少他這學科的畢業生會到國際組織任職，例如是聯合國。雖然家人一開始也會有擔憂，但經過溝通後，最後也支持他。



聖保羅男女中學有六人成為「狀元」。（洪戩昊攝）

聖保羅男女中學有六人成為「狀元」。（洪戩昊攝）

聖保羅男女中學有六人成為「狀元」。（洪戩昊攝）

六名狀元分別是朱欣晴、傅舜盈、陳皓頤、莫斯棋、周柏喬和黃鉅霖，當中兩人打算讀醫、兩人打算讀獸醫，另外兩人分別打算讀哲學、政治及經濟，以及自然科學。

狀元已獲牛津大學取錄 修讀哲學、政治及經濟

其中，打算讀文科的周柏喬已獲牛津大學取錄，將入讀哲學、政治及經濟的文學士課程。他小時候開始便有參與辯論活動，課餘興趣是閱讀不同的文章，再去思考其內容。他發現自己頗喜歡與政治、辯論相關的內容，後來發現這一學科，覺得很適合自己。雖然哲學、政治及經濟這三個範疇乍聽之下好像互不相關，但他認為實際上是息息相關，譬如制定政策時，會牽涉很多道德上的考慮，可能便會牽涉到哲學。

周柏喬（中）已獲牛津大學取錄，將入讀「哲學、政治及經濟」的文學士課程。（洪戩昊攝）

周柏喬：讀文科不代表沒有出路

他直言，狀元多數讀醫，身邊也有人問他為甚麼「棄醫從文」。他從中三選科時便已很肯定自己對醫科沒甚麼興趣，加上醫科要讀六年，「可能會好痛苦」，所以便沒有選擇這條路。讀文科的出路未必有醫科好，但他認為最重要是認清自己目標。他亦有做過資料搜集，知道有不少他這一科的畢業生會到國際組織任職，例如聯合國。所以雖然家人一開始也會有相關擔憂，但經過溝通後，最後也支持他。

我覺得最重要就係，你有預先去準備。你去讀呢一科嘅時候，你就要預咗自己將來會面對啲咩問題。最緊要就係對得住自己，唔好嘥咗自己啲時間。 2026 IB狀元周柏喬

他一開始也有掙扎報讀IB還是DSE，他認為兩個課程的模式很不同，但IB較側重寫論文和創立新思維，較適合自己。他對將來職業尚未有確實想法，不排除最終會回港擔任公務員。

狀元落戶城大 莫斯棋：唔會諗排名

另一位狀元莫斯棋則打算留港讀獸醫。她從四、五歲起便有當獸醫的夢想，因為她從小便很喜歡動物，後來養了三隻貓後，更確切地感受到了動物和人的連繫。直到今日成為狀元、向目標邁進一大步，她感到喜出望外。

另一位狀元莫斯棋打算留港讀獸醫。（洪戩昊攝）

她原本也有考慮過到外國升學，所以才報讀IB。但其後因家庭原因，所以便決定留港升學。現時在香港開辦獸醫課程的只有城大，她直言身邊有些同學及老師認為她值得入讀排名更高的大學，但她認為最重要是做自己喜歡的事，不會在乎在哪間學校讀書。

我唔會諗排名，橫掂我都係喺香港做嘢，我喺香港讀反而可以有多啲connection（連繫）。如果我去咗澳洲或者英國讀書，跟住即刻要返嚟做嘢，其實我都唔知唔同診所嘅工作環境。 2026 IB狀元莫斯棋

總計聖保羅男女中學六名狀元，有三人打算到外國升學，有兩人留港升學，另有一人未決定。