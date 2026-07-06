至尊漢堡闊別近10年回歸　麥當勞App用戶今起可用分加$43優先試食

至尊漢堡（Big N' Tasty）是一種材料包括芝麻麵包、四分之一磅牛肉、起司、番茄、生菜、酸瓜、洋蔥及沙拉醬汁的漢堡。麥當勞1996年在美國部份城市發售，香港麥當勞2007年開始發售，最初是測試反應，後來成為最暢銷包類之一，但香港麥當勞無意將其改作常設發售，最終2017年3月起全線停售。



麥當勞今日（6日）宣布，為慶祝麥當勞App積分計劃推行一周年，重推「至尊漢堡」，並邀請曾擔任「至尊漢堡」代言人的陳奕迅重現經典美食。



麥當勞App用戶可於今早11時起，以100分加$43優先試食「至尊漢堡」及「至尊脆雞堡」超值套餐，晚上6時後則可以150分加$46享用這些美食，麥當勞指，優惠僅限一天。



麥當勞今日（6日）宣布，為慶祝麥當勞App積分計劃推行一周年，重推「至尊漢堡」。（麥當勞提供）

香港麥當勞指，麥當勞App用戶於7月6日上午11時起可以100分加$43優先試食「至尊漢堡」及同步推出的全新「至尊脆雞堡」超值套餐，或晚上6時後以150分加$46優先試食「至尊漢堡」或「至尊脆雞堡」加大超值套餐，兩款優惠只限一天。

周二起限時供應「滑嘟嘟」主題食品

香港麥當勞指同時，其IP卡通吉祥物滑嘟嘟亦一同加入慶祝行列，有一系列限時供應的紫色主題食品，包括滑嘟嘟奶昔、全新巨峰提子波波梳打、藍莓新地、香芋批及經典脆薯皇等。相關產品將於明日（7日）登場，滑嘟嘟潮物則於周三（8日）起陸續推出。

2026年7月1日下午，麥當勞淘大商場分店有數十人等候取餐。（資料圖片/黃寶瑩攝）

2026年7月1日，麥當勞今日推出全新「朱古力班戟豬柳蛋漢堡」。（資料圖片/黃寶瑩攝）