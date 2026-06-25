七一｜啟德體育園免費打劍擊、網球　零售館消費送美食餐飲券

為慶祝香港特別行政區成立29周年，啟德體育園將於7月1日在中央廣場舉行升旗儀式，當日體育園亦安排多個運動體驗坊，讓市民免費打劍擊、網球感受運動的樂趣，於零售館消費更送美食餐飲券，希望大家在歡樂氣氛中共度七一。



啟德體育園七一活動。

啟德體育園免費打劍擊、網球

升旗儀式將於當日上午10時45分於體育園中央廣場舉行，由香港青少年軍國旗護衛隊負責升旗，保良局林文燦英文小學學生獻唱國歌。市民除可於公眾觀賞區一同觀賞莊嚴的升旗儀式外，中午12時至下午4時更可免費參與設於中央廣場的多個運動體驗坊，親身體驗劍擊、網球、空手道、排球及筋膜伸展棍等運動樂趣，一同歡度香港特別行政區成立29周年。

啟德體育園七一活動。

啟德體育園七一活動。

零售館推七一獎賞 消費送美食餐飲券

為與市民共享節日喜悅，啟德零售館將推出「 七一慶回歸加碼獎賞」。於2026年7月1日至14日，「啟德體育園之友」會員於指定商戶同日累積電子消費滿港幣300元，即可獲贈港幣30元電子美食餐飲券乙張，數量有限，先到先得，換完即止。

此外，顧客由即日至7月20日，於啟德零售館同日累積電子消費滿港幣100元，可於同日早上8時至下午1時享主場館停車場免費泊車優惠^。零售館亦持續推出「票尾」優惠活動，市民憑有效的活動門票，可於指定時段在合作商戶及餐飲食肆享受消費折扣。