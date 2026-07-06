港夫妻澳洲潛水遇險獲救　自稱同行報警友人：擰轉頭佢哋已唔見咗

澳洲塔斯曼尼亞上周五（3日）發生一宗驚險意外，兩名香港男女旅客潛水期間一度失蹤，幸香港旅行社「縱橫遊」一艘極光旅行團專船凑巧在附近經過，並與當地搜救隊合作，成功救回二人。



一名自稱是兩名事主同行友人並於意外後報警的人士今日（6日）在網上發文稱，當日帶領該對專程到塔斯曼尼亞探望他的夫妻朋友潛水，當海面風浪開始轉大時三人決定掉頭，但在一次回頭查看時，已發現兩人已不知所終。



一對香港夫婦在7月3日在澳洲塔斯曼尼亞潛水時遭遇巨浪與友人沖散，一度失蹤，後在當地警方及一艘觀光船搜救下，最終獲救。（foxmanhui@Threads）

自稱是當日負責帶領潛水、兩名事主在澳洲塔斯曼尼亞朋友的人士今日在社交平台發文表示因事件受到關注，因此「想同大家講返成件事，順便做個紀錄」。

涉事夫婦前往探望 友人稱有十多次潛水經驗 故負責帶隊

帖文指，涉事男女為夫婦，上周五下午前往塔斯曼尼亞著名潛水勝地Tinderbox觀賞海帶森林（kelp forest）。發帖者稱由於自己在該處有十多次潛水經驗，因此負責帶領。三人原定下午4時落水，40分後潮漲前上岸，他稱下水當刻，由於女事主缺乏經驗，在水面花費較長時間調整浮力控制，至下午4時30分才正式下潛。

海面風浪轉大 三人潛約100米後決定掉頭

他說，當時海面風浪開始轉大，三人向左潛約100米到達海帶森林後決定掉頭，他指其間一直每隔數分鐘便回頭查看兩人進度，惟在一次轉頭時，發現夫婦二人已不知所終，在水底及浮出水面亮起電筒後仍搜尋無果，因此逆浪潛回起點，發現該對夫婦並未返回車旁，隨即於下午5時34分報案求助。

當地警方接報半小時後趕抵現場，隨即調派搜救直升機並向海上發出廣播通報，約半小時後，有商業船隻率先發現失蹤夫婦正身處距離Tinderbox左邊約500米處的一處石灘上，兩人均清醒生還，惟因搜救船隻體積過大，無法靠近石灘。其後，警方協調一艘當地的觀光船成功靠近岸邊，順利救起兩人。

女事主受驚過度無法繼續潛水 唯有在石灘等待救援

他說，兩名當事人獲救後透露，事發時因現場風浪太大將三人沖散，女事主因受驚過度導致恐慌發作（panic attack），無法繼續潛水，兩人唯有在石灘等待救援。在獲救過程中，夫婦二人需要冒着海浪游動約50米登上觀光船。

澳洲塔斯曼尼亞最大網媒《Pulse Tasmania》7月3日報道指，有民用船隻發現兩名失蹤的潛水員，沒有受傷，並被送回霍巴特（Hobart）。（《Pulse Tasmania》網頁截圖）

船員隨即為兩人提供食物、禦寒衣物及熱水浴室。巧合的是，該搜救觀光船上當時正載着一個香港「極光旅行團」，兩人在船上與「同鄉」領隊交流。

稱若非各方及時協助 今次事件極有可能釀成悲劇

兩名事主最終於當晚7時45分在霍巴特（Hobart）的維多利亞碼頭（Victoria Dock）安全登岸。發文者表示，衷心感謝當地警方、觀光船船長及船員等所有參與救援的人士，直言若非各方及時協助，今次事件極有可能釀成悲劇。