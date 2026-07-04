兩港人澳洲潛水失蹤　縱橫遊極光團海上聞呼救　領隊憑一招助救人

兩名香港潛水旅客昨日（3日）在澳洲塔斯曼尼亞首府霍巴特（Hobart）南部Tinderbox潛水期間失蹤，當地警方接到報案後派出直升機及船隻救援，適逢縱橫遊的旅行團正在該海域乘船出海追尋粉紅極光，領隊及團友都聽到求救聲，惟現場環境非常昏暗，難以準確得知二人的位置，領隊急中生智，打開iPhone16 Pro手機的4K錄影功能，並將光圈調至最大，經過一段時間後發現遠處有兩個人影，最終成功救出二人並送回碼頭。



當時領隊對他們竟是「同鄉」感到意外，並認為他們非常幸運，因當時的位置已接近通往南極的外海，若他們被水流沖走至更遠位置，被尋獲的機率更低。縱橫遊常務董事袁振寧則指，待領隊回港後會詳細了解事件，並讚揚他的見義勇為，稱會考慮發放獎勵。



塔斯曼尼亞最大網媒《Pulse Tasmania》7月3日報道指，有民用船隻發現兩名失蹤的潛水員，沒有受傷，並被送回荷巴特。（網頁截圖）

縱橫遊澳洲塔斯曼尼亞團觀賞粉紅極光期間，意外救出兩名失蹤的香港潛水旅客。（Threads圖片）

縱橫遊塔斯曼尼亞團出海賞極光 意外救出兩名香港潛水旅客

縱橫遊今日（4日）下午在社交平台發文指，其澳洲塔斯曼尼亞旅行團昨日（3日）在霍巴特（Hobart）附近乘坐專船觀賞粉紅極光時，發現兩名香港潛水旅客在海面載浮載沉，最終由船員及領隊與當地警方一同合作，成功協助拯救二人。

塔斯曼尼亞最大網媒《Pulse Tasmania》昨日報道指，當地時間昨午約5時35分，當地警方接到報案稱，兩人在霍巴特南部Tinderbox地區下水後，沒有浮出水面，隨後警方派出一艘船隻和救援直升機前往事發海域，同時緊急救援部門透過海上無線電發出警報，不久後有民用船隻在近岸發現兩名失蹤的潛水員，他們沒有受傷，並被送回霍巴特。

縱橫遊領隊打開iPhone16 Pro手機的4K錄影功能，並將光圈調至最大，最後成功發現兩個人影。（領隊Threads圖片）

縱橫遊澳洲塔斯曼尼亞團觀賞粉紅極光期間，意外救出兩名失蹤的香港潛水旅客。（領隊Threads圖片）

領隊靠iPhone16 Pro手機錄影功能找出失蹤人士

涉事領隊昨日也在社交平台Threads發文講述事發經過，綜合其帖文及留言，原來領隊昨日帶團出海觀賞北極光，當時船長有見團友都順利拍下極光相片，於是離開原定停泊位置，駛往距離陸地更遠的海域，正當船隻減速期間，船長突然收到警局的通知指，附近海域有兩名潛水人士失蹤，同時他們都聽到有人大叫「Help」的求救聲。

由於現場環境非常昏暗，難以準確得知求救人士的位置，領隊急中生智，打開iPhone16 Pro手機的4K錄影功能，並將光圈調至最大，嘗試循着求救聲方向找出兩人，最終在一段時間後，在鏡頭中隱約發現礁石旁邊出現兩個黑影，並附有疑似手機電筒發出的閃光，於是團友們一起朝着該處揮手。

不過，船隻靠近礁石區相當危險，有可能觸礁導致擱淺，因此船長只能盡量駛近，隨後兩名潛水人士在距離約50米的位置游往船隻，船員合力將他們拉上甲板，並載回霍巴特碼頭。

每年5月至9月為欣賞粉紅極光的最佳季節。（縱橫遊網頁圖片）

今年適逢11年一遇的「太陽極大期」，極光大爆發。（縱橫遊網頁圖片）

二人被水流沖散失蹤 若不幸沖至外海尋回機率低

綜合領隊的描述，兩人分別是一男一女，當時寒風凜冽，女生游往船隻時因體力不支，後半段需要由男生拖往船隻，另外由於船員聽出求救聲「Help」帶有中式口音，因此馬上叫領隊及團友上前幫忙，初時他們先以普通話發問沒得到反應，隨後再改用廣東話才發現原來是「同鄉」，而女生或因受到驚嚇及乏力，上船後一臉呆滯。

其後領隊經了解得知，他們為自由行旅客，當日與朋友合共三人一同潛水，後來被水流沖散而失蹤，領隊認為他們非常幸運，因當時的位置已接近通往南極外海，若他們被水流沖走至更遠位置，到時候尋回的機率更低。

而領隊的態度也非常謙虛，有網民留言讚賞他講述事件的口吻「輕描淡寫」，沒有邀功。領隊則回應指︰「因為我唔覺得係我救，救佢嘅係船長船員，因為停唔停船唔到我決定，我嘅團友幫手嗌，我負責用手機放大螢幕去搵！」

縱橫遊常務董事袁振寧向《香港01》確認事件。（資料圖片／鄭子峰攝）

塔斯曼尼亞旅行團8日行程包括觀賞藍眼及夜觀小企鵝等，團費約3.2萬元。（縱橫遊網頁圖片）

縱橫遊袁振寧讚領隊見義勇為 待行程完結再了解事件

縱橫遊常務董事袁振寧今午向《香港01》確認事件，他表示涉事塔斯曼尼亞團連同領隊共有9人，待行程完結後會向領隊詳細了解事件。他並讚揚他的見義勇為，稱會考慮發放獎勵。

袁振寧又指，每年5月至9月為欣賞粉紅極光的最佳季節，今年更適逢11年一遇的「太陽極大期」，極光大爆發，正是追尋夢幻粉紅極光的最佳時機，因此特地舉辦該旅行團，8日行程包括觀賞藍眼及夜觀小企鵝等，團費約3.2萬元。