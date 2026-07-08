調亂8胚胎活檢組織樣本　「希愈中心」：調查有否受外在因素干擾

新風天域醫療集團旗下希愈生殖醫學中心發生事故，9個送往檢測的人工受孕胚胎的胚胎活檢組織樣本都非涉事本來家長。希愈周二(7日）深夜發表聲明，指異常事件僅發生在送檢診斷中心胚胎的少量細胞活檢樣本處理環節，已成立內部調查小組，仔細檢討及優化所有運作流程，為兩宗個案當事人提供後續解釋及輔導。希愈表示會全力配合警方及相關政府部門調查，方向包括是否受到外在因素干擾。



希愈已被人類生殖科技管理局暫停主要服務，希愈稱會主動聯繫所有正在接受生殖服務的客戶，提供免費諮詢、輔導及基因比對，早前在中心接受生殖醫學服務而出生的嬰兒，如有需要，將可獲安排基因鑑定，護理團隊將逐一聯繫以商討合適跟進方案。



希愈生殖醫學中心未有營業。（林振華攝）

希愈：異常事件僅發生在送檢樣本環節

希愈表示，中心於2026年5月，為兩對接受試管嬰兒及PGT服務的夫婦進行植入前胚胎細胞活檢染色體檢查，並將有關胚胎活檢組織樣本送交中文大學威爾斯親王醫院植入前遺傳學診斷中心進行檢測。中心於5月26日及6月4日獲診斷中心通知有關樣本出現異常，部份樣本不屬於當事人。

希愈隨即啟動嚴格基因覆檢程序，為兩對夫婦重新進行胚胎細胞活檢及胚胎基因覆檢，確認存放於中心液氮庫內之原肧胎完整、安全，並不存在錯誤、調亂、損毀及其他問題；異常事件僅發生在送檢診斷中心胚胎的少量細胞活檢樣本的處理環節；事件並沒有對相關的夫婦造成影響。

希愈生殖醫學中心未有營業。（林振華攝）

深表震驚 全力配合警方及相關政府部門調查

希愈稱其後主動向人類生殖科技管理局呈報。為保障患者安全及利益，並配合政府衞生署及有關部門全面覆核及調查，並於周一（6日）下午起暫停接收所有新症，直至另行通知。不過聲明未回應為何沒有向另一監管機構衞生署呈報。

希愈表示，嚴格按照專業守則和指引提供生育治療服務，並對醫護人員有極高的工作操守要求。對於這事件的發生，中心深表震驚，必定嚴肅處理，全力配合警方及相關政府部門調查，方向包括是否受到外在因素干擾。

協助現有客戶轉診到其他醫療中心

希愈稱已成立內部調查小組，仔細檢討及優化所有運作流程，具體措施包括：

1. 為兩宗個案當事人提供後續解釋及輔導。

2. 暫停中心生育治療運作：全面停止生育治療服務。現正在本中心已儲存的胚胎、卵子、精子，會繼續妥善儲存，不會受影響。

3. 啟動患者聯絡機制：暫停服務期間，主動聯繫所有正在接受生殖服務的客戶，提供免費諮詢、輔導及基因比對，早前在中心接受生殖醫學服務而出生的嬰兒，如有需要，將可獲安排基因鑑定，護理團隊將逐一聯繫以商討合適跟進方案。

4. 善後及轉診安排：現有客戶若需要其他後續治療及服務，本中心將協助其轉診到其他醫療中心，本中心正積極草擬相關細節，並將盡快聯繫受影響人士。



希愈稱事件後已為2026年1月起所有PGT個案進行仔細基因覆檢，在已完成檢測的樣本中結果均無異常，並確認目前在儲存庫的胚胎、卵子、精子，會繼續按嚴格標準妥善儲存。就是次事件對客戶引致的憂慮與不便，特別是對求診夫婦及其家屬造成的心理影響，希愈深表歉意。