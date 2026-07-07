梁錦松創立　希愈生殖醫學中心調亂胚胎活檢組織樣本　違規無通報

人類生殖科技管理局今晚（7日）公布，中環希愈生殖醫學中心將人工受孕胚胎的胚胎活檢組織樣本送往中大實驗室化驗，被發現有8個樣本不屬於原本的父母，懷疑被人為調亂，即時停止該中心14項服務，只保留3項儲存性質的服務。衞生署私營醫療機構規管辦公室主任梁愛珊稱，涉事中心未有通報衞生署，涉違反服務守則，署方相隔近兩個月、即今年7月初才知悉。



翻查資料，希愈生殖醫學中心的股東為新風天域醫療集團，而集團由前財政司司長梁錦松，以及前黑石集團董事總經理吳啟楠聯合創立。



希愈生殖醫學中心未有營業。（林振華攝）

疑送檢樣本過程出錯

人類生殖科技管理局主席梁憲孫稱，涉事醫療中心會由人工授孕胚胎取得少量細胞，之後將胚胎活檢組織樣本送往中大實驗室化驗，以檢測是否有不正常染色體，確認正常後才會植入母體。

這宗涉及希愈生殖醫學中心的事故，發生於今年5月。梁憲孫表示，中大實驗室其後發現當中兩宗個案、共8個樣本出錯，只有一個才屬於相關父母。首宗個案涉7個胚胎活檢組織樣本，6個樣本並非屬於原本父母；另一個案涉兩個樣本，均不屬於原本父母。當局懷疑送檢樣本過程出錯，將調查是否涉人為因素。他指希愈及中大重新將胚胎活檢後，證實沒有胚胎被調亂。

（左起）衞生署私營醫療機構規管辦公室主任梁愛珊醫生、人類生殖科技管理局視察委員會成員楊樹標、主席梁憲孫及成員吳榮華醫生公布希愈生殖醫學中心受孕樣本出錯事件。（蘇俊希攝）

事發近兩個月後始通報衞生署

涉事醫療中心接獲中大通知後，於6月17日通報人類生殖科技管理局，局方經調查後，最終在7月3日、即事發近兩個月後才通報衞生署。

衞生署私營醫療機構規管辦公室主任梁愛珊稱，初步調查發現，事故涉錯辨病人樣本，惟涉事持牌日間醫療中心未有在24小時內通報向衞生署通報，涉違反《日間醫療中心實務守則》。

她指，署方已發出規管通知，要求該中心在四星期內提交調查報告， 解釋事故成因和改善措施，並已要求中心切勿接收生殖輔助服務的新症，並主動聯絡受影響及接受服務人士。署方亦已要求中心作出合適安排，確保受影響人士接受檢測時，不會承擔額外費用。

希愈生殖醫學中心未有營業。（林振華攝）

管理局暫停希愈14項服務 須將服務中個案轉介至其他機構

梁憲孫承認，現時《人類生殖科技管理局實務守則》無規定醫療中心需多久通報管理局，將來會檢討及修正。

梁憲孫指， 管理局將暫停希愈生殖醫學中心17項服務中的14個活動，中心有責任將服務中的個案，轉介至其他中心處理；另有3項儲存服務可以維持，因該服務沒技術問題， 以免影響父母儲存胚胎情況。他指衞生署已報案處理，視乎調查結果才會決定醫療中心可否復正常運作。

希愈生殖醫學中心於2023年開幕，前財政司司長梁錦松（左三）亦有出席。（網頁相片）

希愈生殖醫學中心於2023年開幕，前財政司司長梁錦松亦有出席。（網頁相片）

涉事醫療中心由梁錦松創立

翻查資料，希愈生殖醫學中心於2023年開幕，宣傳稱採用最先進的生殖醫學科技，提供人工受孕、胚胎植入前遺傳學檢測等服務。團隊除有專科醫生，亦有兩名胚胎專家，包括客席顧問、中大婦產科學系助理教授陳耀樑，以及實驗室副主管為王玉英。

希愈生殖醫學中心的股東為新風天域醫療集團，而新風天域集團創辦人兼前財政司司長梁錦松，以及前黑石集團董事總經理吳啟楠聯合創立。新風天域集團旗下共運營32間綜合、專科和康復醫院，覆蓋城市達到77個；運營醫療機構共聘用約12,000 名全職員工，其中包括3,000多名醫生。