勞聯平安卡課程考官通水須停辦半年　揭學員上堂打機睡覺詬病多年

勞工處在6月底公布停止港九勞工社團聯會（簡稱勞聯）的平安卡認可課程，全因課程考官向重考學員透露答案、考官及監考員未能發現學員作弊等問題，停止課程6個月。有輕型貨車司機工會會員稱，於2024年在勞聯上平安卡課堂時，學員在課堂上公然打機、睡覺及用手機看賭博賠率，有學員在實習時未能正確佩戴安全帶，導師都會「通水」叫他看看旁邊的學員佩戴方法，讓他們可以通過課程考核，該會員批評勞聯的平安卡課程詬病持續多年。

勞聯稱無接獲相關投訴，勞工處稱會作出相關調查，若違規會嚴肅跟進。



有輕型貨車司機工會會員稱於2024年在勞聯上平安卡課堂時，學員在課堂上公然打機、睡覺及用手機看賭博賠率。（受訪者提供）

有輕型貨車司機工會會員稱於2024年在勞聯上平安卡課堂時，課本上寫有「機電聯社會服務中心」，為勞聯的友好或附屬機構。（受訪者提供）

向學員通水、未能發現學員作弊

勞工處在6月26日公布，停止港九勞工社團聯會（簡稱勞聯）的「強制性基本安全訓練課程（建築工程）」（俗稱平安卡）課程認可，為期6個月，至今年12月25日。

勞工處發現港九勞工社團聯會違反課程批核條件， 包括有考官於重考期間向學員透露答案、考官及監考員在考試期間沒有恰當地執行監考工作以致未能發現學員作弊、部分考試時段缺乏足夠人員在場監考，以及安排學員於未獲勞工處處長批核的場地進行重考，勞聯其後已收回及廢除大部分涉事的平安卡。

有輕型貨車司機工會會員稱於2024年在勞聯上平安卡課堂時，學員在課堂上公然打機、睡覺及用手機看賭博賠率。（受訪者提供）

上堂玩賽車遊戲 導師稱不影響上課便可

有輕型貨車司機工會會員A先生（化名）稱，於2024年11月在觀塘鴻貿中心上勞聯平安卡課程，課本上寫有「機電聯社會服務中心」，為勞聯的友好或附屬機構。

會員A先生向《香港01》提供相關圖片及影片，可以見到兩個學員同時在玩賽車遊戲，有學員用手機看賭博賠率，更有數名學員在上堂期間睡覺。A先生稱導師當時只要求不要影響他人上課，其他事情均當作視而不見。

A先生續批評勞聯的平安卡課程詬病持續多年，稱他上堂時，若有學員在實習時未能正確佩戴安全帶，導師都會「通水」叫他看看旁邊的學員佩戴方法，讓他們可以通過課程考核。

有輕型貨車司機工會會員稱於2024年在勞聯上平安卡課堂時，學員在課堂上公然打機、睡覺及用手機看賭博賠率。（受訪者提供）

勞聯稱無接獲2024年相關投訴

記者就事件聯絡勞聯主席、立法會議員林振昇，其助理向記者表示，勞聯早前已就事件發出聲明，無其他補充。

勞聯早前聲明表示高度關注事件，於4月已自行停止開辦平安卡課程，並成立內部調查小組。勞聯發現個別導師及職員在課程監考時未有遵守指引，出現疏忽行為，已即時對相關人員作出紀律處分。勞聯稱會檢視並監管相關課程及服務，向受影響學員致歉。

勞工處：會作出相應調查

記者就2024年勞聯舉辦的平安卡課程事宜查詢，勞聯僅稱當日課程沒有接獲任何投訴。勞工處則表示，就查詢提及的情況，勞工處會作出相應調查。處方稱若發現個案有違反勞工處「營辦強制性安全訓練課程的批核條件」的要求，定會嚴肅跟進。

勞工處稱已加強人手進行巡查，監察營辦機構是否遵守批核條件。若營辦機構未能遵守批核條件，會根據批核條件作出懲處。若市民就強制性安全訓練課程有任何投訴，可向處方提供相關資料。