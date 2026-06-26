​勞工處揭勞聯平安卡課程考官向重考學員通水　停認可半年兼廢卡

勞工處今日（26日）公布停止港九勞工社團聯會（簡稱勞聯）平安卡課程的認可，為期六個月，至今年12月25日。勞工處表示，發現勞聯違反課程批核條件，包括有考官（即營辦機構職員）於重考期間向學員透露答案、考官及監考員未能發現學員作弊等。應勞工處的要求，勞聯已收回及廢除大部分涉事的平安卡，而目前尚未收回的兩張平安卡亦已失效。



到地盤工作時必備的身份及工作證明︰工人註冊證、身份證及平安卡，業內被戲稱「三寶」。（資料圖片/機電工程署圖片/入境處圖片/勞工處圖片/01製圖）

考官沒有恰當地執行監考工作 未能發現學員作弊

受影響課程為按《工廠及工業經營條例》（第59章）舉辦的「強制性基本安全訓練課程（建築工程）」，即平安卡課程。

勞工處表示，發現港九勞工社團聯會違反課程批核條件，包括有考官（即營辦機構職員）於重考期間向學員透露答案、考官及監考員在考試期間沒有恰當地執行監考工作，以致未能發現學員作弊、部分考試時段缺乏足夠人員在場監考，以及安排學員於未獲勞工處處長批核的場地進行重考。

勞聯已收回及廢除大部分涉事平安卡 有2張未收回

勞工處稱經詳細調查及搜證，並考慮該機構及相關人士的解釋與申述後，遂決定停止該機構認可資格六個月。應勞工處的要求，勞聯已收回及廢除大部分涉事的平安卡，而目前尚未收回的兩張平安卡（編號載於附件）亦已失效。

勞工處：營辦機構未能遵守批核條件 課程認可資格會被撤回或停止

勞工處發言人表示，一直非常重視強制性安全訓練課程的質素，並加強人手巡查，監察營辦機構是否遵守批核條件，以確保教學水準，為工友提供適當的職業安全及健康（職安健）訓練。若營辦機構未能遵守批核條件，其課程認可資格會被撤回或停止。處方會繼續嚴密監察所有認可強制性安全課程營辦機構及其導師的質素，致力提升香港的職安健水平。

發言人表示，現時共有125個課程營辦機構提供認可平安卡課程，相關資料已上載至勞工處網頁供公眾查閱，有意報讀課程人士可向上述營辦機構報名。如有查詢，請致電勞工處職業安全及健康訓練中心熱線2940 7064，或職業安全及健康諮詢電話服務熱線2559 2297。