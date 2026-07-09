北上｜小童暑假坐東鐵綫往深圳免費　成人6程送1程　即日來回減$6

【港鐵／東鐵綫／優惠／北上消費】踏入暑假，正是港人外遊的高峰期，港鐵今日（9日）公布，推出三個東鐵綫八達通跨境乘車優惠，包括小童往深圳免費，成人北上六次送一次免費單程、即日來回落馬洲車費可減6元。此外，港鐵將於8月份周末在羅湖及落馬洲站，派發限量版車站磁石貼。



港鐵今日公布，東鐵綫今夏推出三個八達通跨境乘車優惠。(資料圖片／洪芷菁攝）

由今年7月13日至8月31日，持有效小童八達通的3至11歲乘客免費北上深圳，只要入閘前在車站內非付費區的「數碼服務站」或「自助換領機」，便可換領優惠。（港鐵圖片）

優惠一︰3至11歲小童入閘前做一步北上免費

港鐵公布，由今年7月13日至8月31日，持有效小童八達通的3至11歲乘客，每次入閘前只需帶同有效的八達通，前往港鐵站內非付費區的「數碼服務站」或「自助換領機」，便可換領優惠，即獲免費往來羅湖站或落馬洲站的單程車程。

由即日起至今年9月30日，乘客持成人八達通或樂悠咭經港鐵落馬洲站北上，於指定深圳地鐵車站拍卡，然後同日再經落馬洲站乘搭東鐵返港，出閘即可扣減車費6元。 （資料圖片）

「優惠換領點」包括福田口岸站、福民站、會展中心站及深大站。（港鐵圖片）

優惠二︰成人坐東鐵落馬洲站北上 回程拍八達通減$6

持成人八達通或樂悠咭的乘客，由任何港鐵車站乘車前往落馬洲站，並在4個指定深圳地鐵站的「優惠換領點」，以同一張八達通或樂悠咭領取優惠，同日經落馬洲站乘搭東鐵綫返港，出閘即可扣減6元車費。

若乘客並非經落馬洲站北上，也可在深圳的「優惠換領點」領取優惠，只要同日經落馬洲站乘搭東鐵綫，亦可扣減3元車費，優惠至今年9月30日。

指定深圳地鐵站︰

．福田口岸站（深圳地鐵4號綫）

．福民站（深圳地鐵4號綫）

．會展中心站（深圳地鐵1號綫）

．深大站（深圳地鐵13號綫）

由即日起至今年8月2日，乘客可在八達通App登記活動。（八達通圖片）

優惠三︰八達通APP用戶登記活動 跨境車程坐六次送一次

港鐵東鐵綫已推出全新跨境乘車獎賞，由即日起至今年8月2日，乘客在八達通App登記活動，並使用登記八達通坐港鐵北上，每完成6程合資格跨境車程，即可在八達通App換領免費跨境車程一次，每位乘客最多可獲4次優惠。

港鐵今年八月份周末在羅湖站及落馬洲站派發限量版車站磁石貼。（港鐵圖片）

8月周末落馬洲及羅湖站派限量版磁石貼

港鐵並特別推出限量版東鐵綫車站磁石貼，全套共16款。吉祥物「鐵仔」將於今年8月1日及2日上午，在落馬洲站及羅湖站快閃現身，派發首4款限量版車站磁石貼，每日派兩款。

港鐵其後連續三個周六及周日，繼續在羅湖站及落馬洲站派發，每日派兩款限量版磁石貼。乘客只需在活動現場分享東鐵跨境的好處，便有機會獲贈磁石貼，每日名額有限，先到先得，送完即止。

限量版車站磁石貼免費派發時間及地點一覽。（港鐵文件截圖）

羅湖及落馬洲站租充電寶（尿袋）首30分鐘免費

此外，港鐵羅湖站所有出入閘機已在上月全面升級，乘客可用不同電子支付方式入閘，而羅湖站及落馬洲站均設有共享移動充電器租借站，首30分鐘費用全免。

港鐵又指，東鐵鐵綫列車班次非常頻密，往來羅湖最快3分鐘一班、往來落馬洲最快6分鐘一班，暑假期間將在指定時段增加列車班次。