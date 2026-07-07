港鐵機場快綫首推學生半價　車站玩遊戲贏免費車票　五大優惠一覽

【港鐵／機場快綫／優惠／免費車票】踏入暑假，正是港人外遊的高峰期。港鐵今日（7日）公布，今年7月1日至8月31日推廣期內，機場快綫推出多項夏日限定優惠，包括首次推出的學生半價；小童免費；樂悠卡半價；團體票最高58折等優惠。此外，港鐵在指定車站設「快到⾶起」挑戰站，挑戰成功的參加者可獲機場快綫免費單程⾞票等獎品。一文看清機場快綫五大夏日優惠。



港鐵機場快綫今年推出夏日優惠。（港鐵圖片）

學生及小童八達通、樂悠卡等都有優惠。（港鐵圖片）

機場快綫團體票在推廣期內票價維持不變。（港鐵文件截圖）

機場快綫夏日優惠一︰學生八達通／樂悠卡半價、小童免費

12⾄25歲持有效學⽣個人八達通的乘客，在推廣期內可享八達通⾞費半價優惠，乘搭機場快綫往返市區⾞站（香港、九龍或青衣站）及機場站。

3⾄11歲持有效⼩童八達通的乘客，在推廣期內可免費乘搭機場快綫往返香港、九龍或青衣站與機場站；另外也可由市區站出發，免費即⽇來回博覽館站。

60歲或以上持有效樂悠咭的乘客，可享機場快綫八達通⾞費半價優惠，往返機場站與市區站。

至於機場快綫團體票在推廣期內票價維持不變，成⼈乘客無論是2⼈／3人／4人同⾏，只需⼀同前往機場快綫客務中⼼（博覽館站除外），購買單程團體票，可享最⾼58折優惠。

港鐵推出機場快綫「快到⾶起」挑戰活動。（港鐵圖片）

獎品包括機場快綫免費單程⾞票、半價來回⾞票等。（港鐵圖片）

機場快綫夏日優惠二︰「快到⾶起」挑戰活動送免費車票

港鐵將推出機場快綫「快到⾶起」挑戰活動，指定港鐵站內及鬧市街頭將設有挑戰站，參加者只需將雙⼿伸進指定風箱內，挑戰於10秒內抓取盡金色紙片。參加者若成功抓取指定數量或以上的金色紙片，即有機會換領獎品。

獎品包括機場快綫免費單程⾞票、半價來回⾞票、指定港鐵商場優惠券，七折來回⾞票及精美禮品。即使未能成功挑戰亦有活動禮品。每⽇名額有限，先到先得，送完即止。

「快到飛起」挑戰日期及地點一覽。（港鐵文件截圖）

獎品每日數量一覽。（港鐵文件截圖）

機場快綫夏日優惠三︰App輸入優惠碼享7折

其他優惠方面，乘客在推廣期內購買機場快綫單程票，只要在港鐵官網或MTR Mobile輸入優惠碼「AELSUMMER8」，即可享7折優惠。兌換名額限定5,000個，先用先得，額滿即止。

機場快綫夏日優惠四︰的士轉乘半價優惠

另外由即日起⾄9⽉11⽇，乘客只需在入閘前，於機場快綫香港站、九龍站或青衣站的客務中⼼，出示即⽇的士收據或憑證，只要車價50元以上，即可辦理⼿續，領取八達通⾞費半價優惠前往機場。每張的⼠收據或憑證最多可供5位乘客享⽤優惠。

乘客在推廣期內購買機場快綫單程票，只要在港鐵官網或MTR Mobile輸入優惠碼「AELSUMMER8」，即可享7折優惠。（港鐵圖片）

機場快綫夏日優惠五︰免費港鐵接駁服務

另外，乘客只需使⽤同⼀張八達通，乘搭港鐵於香港、九龍或青衣站轉乘機場快綫，前往機場站，或先乘搭機場快綫再轉乘港鐵前往任何港鐵站，均可享免費港鐵接駁服務（輕鐵、港鐵巴⼠及東鐵綫頭等除外）。