偉倫小學升中校網改離島　居愉景灣可續選中西區　教局稱理順校網

位於愉景灣的聖公會偉倫小學，學生來自於愉景灣及東涌，升中校網屬傳統名校林立的中西區，部份東涌學生或為了增加升讀名校機會跨區入學。不過，教育局決定，按既定原則「理順學校網」安排，將該校改歸離島區，安排僅適用於2027/28學年或之後入讀的學生，現有的學生不受影響。局方同時考慮到交通情況，容許愉景灣學生透過學校向教育局提交地址證明文件及跨網申請，繼續以中西區校網選校，換言之即「一校兩制」。



教育界立法會議員鄧飛表示，有關安排遵從就近入學原則，預料僅有個別東涌區家長因不能到中西區升學而選擇其他學校，對偉倫小學的影響不大。



聖公會偉倫小學（小學概覽圖片）

教育局表示，為確保現正就讀偉倫小學的學生及在2026/27學年即將入讀該校的小一新生不受影響，有關中學校網調整至離島區的安排，只適用於2027/28學年或之後入讀的學生。

局方稱，已就升中學校網安排發信通知校方，並促請學校盡快以書面通知家長，以及在申請小一入學的簡介資料清楚說明升中學校網安排。

教育局表示，新安排只適用於2027/28學年或之後入讀的學生。（政府新聞網圖片）

居愉景灣生升中可續報中西區校

教育局指，一直密切注意及檢視愉景灣的交通情況，留意到東涌與愉景灣之間的陸路交通開通，但愉景灣一帶的陸路交通仍然受運輸署有關條例所管制。因此，若於2027/28學年或之後入讀的學生為愉景灣的居民，可透過學校向教育局提交地址證明文件及跨網申請，繼續以中西區為升中學校網。

教育界立法會議員鄧飛（資料圖片 / 陳葦慈攝）

鄧飛：教局遵守就近入學原則

鄧飛表示，局方的安排是因交通條件改變而作出，遵從就近入學的原則。他指，愉景灣的地理位置而言，居民「冇得唔揀」偉倫小學；至於東涌區學生會否因該校不能到中西區升學而選擇其他學校，他預料會出現類似情況，但僅為個別家長的決定，對偉倫小學的影響不大。至於安排會否惠及東涌區學校的收生，他卻說不一定，指東涌的交通方便，家長可選擇為子女跨區報讀其他英中。

日後偉倫小學居於東涌的學生將撥入離島區校網升學，而居於愉景灣的學生則仍可申請到中西區升學，會否造成階級之別？鄧飛指，階級來自於學生的背景，而非來自升學的校網，「其實你住愉景灣，你無論去邊度讀書都好，佢個階層嘅優越性都肯定高過東涌嘅其他區份」。