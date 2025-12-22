殺校｜長洲官中收生不足將停辦　三離島5間小學升中校網改至灣仔

長洲官立中學本學年因收生不足、獲派「0班」中一班，將於下學年起與灣仔鄧肇堅維多利亞官立中學合併，島上日後再無中學，但仍有3間津貼小學，家長關注升中安排。



其中一間津小國民學校表示，今（22日）收到教育局有關離島區升中校網的調整安排，決定由2026年度中一派位起，將位於長洲、坪洲及南丫島5所小學的升中校網，由原屬的離島區調整至灣仔區。



國民學校表示，今（22日）收到教育局有關離島區升中校網的調整安排，決定由2026年度中一派位起，將位於長洲、坪洲及南丫島5所小學的升中校網，由原屬的離島區調整至灣仔區。（國民學校facebook）

涉及5所小學包括：於長洲的國民學校、中華基督教會長洲堂錦江小學、長洲聖心學校；位於坪洲的聖家學校；以及南丫北段公立小學。

國民學校今午在社交平台facebook公布消息，提及今次成功調整實有賴家長教師會、長坪南各間小學、各社區團體及議員等共同努力與積極爭取。此舉意味家長下學年起在「中一派位」乙部填選灣仔區為子女所屬校網，並按選校意願順序盡量填滿30個選擇。