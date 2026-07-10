立法保障平台工作者工傷　組織倡等單納保障　有外賣員為搶單撞車

勞福局擬立法完善平台工作者的工傷補償機制，由前往提取地點到外賣或貨物送達目的地期間，均獲工傷補償，惟等單或搶單時間是否納入保障，則由個別平台公司自行決定。有關注外賣員權益的組織認為，等單時間應一併納入法定保障範圍，並稱曾有外賣員因平台演算法派單機制，自願減薪「搶單」以換取日後更多訂單，導致響單時分心遇車禍，惟在新立法建議下，此情況卻不獲保障，促請當局檢討保障時間。



工業傷亡權益會亦關注，「工傷病假錢」取消每月最低工資下限，若從業員每月收入僅得二千多元，實際補償只有很少。



外賣及送貨等數碼平台行業盛行，施政報告2025提出立法完善平台工作者工傷補償機制。(資料圖片)

諮詢文件建議，先聚焦從事食物及／或貨物外送服務的平台公司及平台工作者。由前往提取地點到外賣或貨物送達目的地期間均可獲工傷補償，涵蓋醫療費、工傷病假錢、永久喪失工作能力補償、死亡補償及殯殮費等，惟候單或搶單時間是否納入保障，則由個別平台公司自行決定。

倡搶單時間納法定補償

關注外賣員權益的基督教工業委員會幹事麥德正認為，等單或搶單時間應納入法定保障範圍。他稱外賣平台「美團Keeta」以低價向外賣員派單，而在演算法機制下，接單愈多、獲派訂單愈多，因此不少外賣員自願減薪「搶單」，以換取更多訂單。

他說早前接獲一宗求助，一名外賣員為「搶單」而分心遇車禍，須送院治理，但在新立法建議下，此情況卻不獲保障，他憂慮平台亦未必作出補償。

被問如外賣員同時等候多於一個平台訂單時遇工傷，會否難以釐清平台責任誰屬，麥德正指很多外賣員為迎合演算法，通常專注使用一個平台「累積工作表現」。

他又引述內地經驗， 市場監管總局等部門2021年發表《指導意見》，指平台經營者應停止使用最嚴格的演算法評核及放寬配送時限等，他認為香港立法時應以內地經驗為基礎，由政府牽頭規管平台，保障勞工權益。

關注外賣員權益的基督教工業委員會幹事麥德正認為，候單或搶單時間應納入法定保障範圍。（資料圖片）

質疑未明確訂僱傭關係

他形容，外送平台對勞工的監管嚴苛，舉例外賣員工作不達標便獲派更少訂單，不過諮詢文件未有明確訂立僱傭關係，平台勞工未能獲得法定僱傭保障。

此外，當局不擬訂立與平台工作相關職業病的條文，麥德正指平台工作者在搬運期間往往出現手部勞損，或因擔心「抄牌」或「搶單」等面臨精神壓力，促請當局正視。

因應平台工作的特點，勞工處建議如工傷意外發生時，平台工作者同時服務於多個平台，各涉事平台須分攤賠償責任。（資料圖片）

「工傷病假錢」取消每月最低工資下限

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文認為，樂見政府「行前一步」制定工傷補償，但認為機制保障不足。

現時《僱員補償條例》規定，僱員因工傷缺勤，僱主須支付每月收入的五分之四。如僱員實際收入較低，「工傷病假錢」仍以法定每月最低收入、即5,710元計算。

不過，勞福局諮詢文件提及，由於平台工作者大多以零散形式進行送遞工作，因此每月最低收入的規定將不適用，以免「零散工作者所獲的按期付款金額，不合理地高於其實際賺取的收入」。

蕭倩文稱，若平台從業員每月工資僅得2000多元，實際「工傷病假錢」補償只有很少，「這完全不是保障」，她強調設立每月最低收入的目的是保障僱員獲得醫療保障，倡議設立最低收入下限。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文認為，若平台從業員每月工資僅得2000多元，實際「工傷病假錢」補償只有很少，「這完全不是保障」。（資料圖片／湯致遠攝）

李廣宇倡設保險平台 以便保險公司計算賠償

勞工界立法會議員李廣宇表示，歡迎政府立法制定工傷補償機制，保障平台工作者在極端天氣下回家途中，亦可獲得工傷補償。不過，他關注工作者如同時服務多個平台，平台應如何攤分賠償責任，「應按今個月薪攤分，還是過往一年平均攤分？」

他又指，現時各平台分別向不同保險公司投保，但由於平台工作者的收入並非固定，加上平台未必知悉工作者在其他平台的收入，若以此計算保險賠償，恐令保費上調。他建議設立保險平台，方便保險公司計算賠償金額，又建議各類平台保險設定​立保費上限。

勞工界立法會議員李廣宇表示，歡迎政府立法制定工傷補償機制，保障平台工作者在極端天氣下回家途中，亦可獲得工傷補償。（資料圖片／鄧倩螢攝）

倡納入更多平台工作者

當局建議先聚焦從事食物及／或貨物外送服務的平台公司及平台工作者。三人均認為，隨着平台經濟漸趨普遍，應將更多平台工作者納入保障，包括透過平台配對的導遊、攝影、或家居清潔等。