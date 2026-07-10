颱風巴威趨台灣華東　國泰HK Express港航大灣區航空停飛航班一覽

【打風／天文台／台灣／上海／沖繩／國泰／HK Express／港航／大灣區航空】香港天文台今日（10日）指，現級數為強颱風的熱帶氣旋巴威（BAVI）明日（11日）移向浙江南部至福建北部一帶，多條香港往台灣及華東地區的航班都受到影響。下文整合國泰航空、香港快運HK Express、香港航空及大灣區航空的航班安排。



強颱風巴威7月10日的衛星雲圖。（Tropical Tidbits圖片）

天文台7月10日下午2時發布的強颱風巴威預測路徑圖。（天文台圖片）

強颱風巴威趨向台灣及華東地區，香港快運HK Express多班航班停飛。（資料圖片／葉志明攝）

香港快運HK Express︰

香港往高雄

7月11日早上8時正航班UO130取消

7月11日中午12時45分航班UO136取消

香港往台中

7月11日早上7時55分航班UO192取消

7月11日早上9時30分航班UO102取消

7月11日早上11時05分航班UO172取消

香港往台北

7月11日早上10時55分正航班UO110取消

7月11日中午12時35分航班UO112取消

7月11日下午2時55分航班UO114取消

7月11日傍晚6時40分航班UO116取消

香港往沖繩

7月11日早上7時正航班UO842延誤，改為同日下午5時50分起飛

7月11日下午2時25分航班UO844延誤，改為同日下午5時50分起飛

7月11日下午3時50分航班UO824延誤，改為同日傍晚6時50分起飛

香港往石垣

7月11日早上7時40分航班UO858D延誤，改為7月12日早上10時30分起飛

香港往寧波

7月11日晚上7時50分航班UO226D延誤，改為7月12日早上7時正起飛

香港快運早前公布，已為今年7月10日至11日期間往返台北、台中、高雄、沖繩及石垣的旅客，推出特別票務政策，僅適用於今年7月7日或之前預訂的機票，包括︰

．豁免更改航班費用及票價差額，新的出發日期必須在原定出發日期的前後兩星期內；

．更改航線及豁免票價差額，新目的地必須位於同一地區內，為免生歧義，更改只限於沖繩與石垣互換，或台北、台中與高雄互換；

．取消航班及退款，乘客可就未使用的航段申請全額退款至原有付款方式。



強颱風巴威趨向台灣及華東地區，香港航空多班航班停飛。（資料圖片）

香港航空︰

香港往台北

7月11日早上9時15分正航班HX252取消

7月11日中午12時55分航班HX254取消

7月11日下午4時20分航班HX260取消

7月11日傍晚6時50分航班HX282取消

香港往沖繩

7月11日早上7時15分航班HX676延誤，改為同日下午2時10分起飛

7月11日下午11時20分航班HX658延誤，改為同日下午3時10分起飛

香港航空早前公布，已豁免受影響航班之重新訂位、更改航點或退票的手續費用，措施僅適用於已獲取確認機位的機票，乘客可透過網站「特別票務安排」提交申請。

強颱風巴威趨向台灣及華東地區，國泰航空多班航班停飛。（資料圖片／葉志明攝）

國泰航空︰

香港往台北

7月11日早上7時10分航班CX422取消

7月11日早上8時正航班CX488取消

7月11日早上8時10分航班CX564取消

7月11日早上8時35分航班CX530取消

7月11日早上9時正航班CX466取消

7月11日早上9時55分航班CX450取消

7月11日早上10時10分航班CX494取消

7月11日早上10時55分航班CX5110（UO110）取消

7月11日下午1時10分航班CX400取消

7月11日下午1時35分航班CX420取消

7月11日下午3時45分航班CX472取消

7月11日傍晚6時15分航班CX402取消

7月11日晚上7時20分航班CX464取消

7月11日晚上10時50分航班CX408取消

香港往台中

7月11日早上11時05分航班CX5172（UO172）取消

香港往高雄

7月11日早上8時35分航班CX432取消

7月11日早上11時05分航班CX424取消

7月11日早上12時45分航班CX5136（UO136）取消

7月11日下午4時35分航班CX458取消

7月11日晚上9時40分航班CX448取消

香港往上海（浦東）

7月11日下午1時40分航班CX360取消

7月11日下午3時正航班CX380取消

7月11日下午5時25分航班CX364取消

7月11日晚上7時20分航班CX362取消

7月11日晚上9時05分航班CX302取消

香港往寧波

7月11日早上11時正航班CX956取消

7月11日晚上7時50分航班CX5226（UO226）延誤，改為7月12日早上7時正起飛

香港往杭州

7月11日早上7時45分航班CX958取消

7月11日中午12時15分航班CX960取消

7月11日下午4時正航班CX962取消

7月11日晚上8時10分航班CX964取消

香港往溫州

7月11日早上8時30分航班CX384取消

香港往福州

7月11日早上8時30分航班CX914取消

7月11日下午5時40分航班CX990取消

國泰航空早前公布，受影響乘客可重新預訂機票，包括︰

．乘客的機票由國泰航空發出（機票號碼以160開頭）；

．乘客可選擇新的出發日期，但必須為今年8月31日或之前，更新後的旅遊日期須視乎航班座位供應情況而定；

．此安排不適用於已全額或部份退款的機票；

．如乘客的航班最終取消，國泰將盡力安排乘搭下一班最早的航班，並提供額外的選項以協助妥善規劃行程



強颱風巴威趨向台灣及華東地區，大灣區航空多班航班停飛。（資料圖片）

大灣區航空

香港往沖繩︰

7月11日早上8時15分航班HB336延誤，改為同日下午5時25分起飛

香港往台北︰

7月11日早上8時正航班HB702取消

7月11日傍晚6時30分航班HB704取消

香港往舟山︰

7月11日早上8時25分航班HB866取消

大灣區航空指，受影響乘客可於原定出發日期7日內更改機票，或於30日內辦理退款，所有相關費用將獲豁免。如需更改機票或辦理退款，請與相關售票代理聯絡。