超強颱風巴威趨台　國泰HK Express港航大灣區航空多班航班停飛

【打風／天文台／襲台／國泰／HK Express／港航／大灣區航空】香港天文台今日（8日）指，現級數為超強颱風的熱帶氣旋巴威（ BAVI）會在未來一兩日移向台灣以東海域，隨後靠近華東沿岸。多個來往香港和台北、高雄及沖繩的航班受影響，下文整合國泰航空、快運HK Express、香港航空及大灣區航空的航班安排。



超強颱風巴威有清晰而巨大的風眼。（Tropical Tidbits圖片）

巴威料周五至周六掠過沖繩石垣島及彭佳嶼海域

超強颱風巴威今日下午2時集結在香港之東南偏東約2,060公里，中心附近最高持續風速為每小時220公里，天文台預料向西或西北偏西移動，時速約18公里，橫過西北太平洋，在未來一兩日移向台灣以東海域，隨後靠近華東沿岸。

天文台熱帶氣旋位置及路徑圖顯示，巴威周五（10日）深夜至周六（11日）凌晨吹襲沖繩南部石垣島，再向西部移動，周六下午初時掠過台北以北的彭佳嶼海域，減弱為強颱風，中心附近最高持續風速降至每小時175公里，再撲向浙江與福建交界一帶登陸，再深入黃山市一帶。

超強颱風巴威7月8日下午2時集結在香港之東南偏東約2,060公里，中心附近最高持續風速每小時220公里，在未來一兩日移向台灣以東海域，隨後靠近華東沿岸。（天文台圖片）

香港快運指，已為於2026年7月10日至11日期間往返台北、台中、高雄、沖繩及石垣的旅客推出特別票務政策。(資料圖片/夏家朗攝)

1.香港快運

香港快運將會取消7月10日往返香港及沖繩的UO842、UO843、UO844及UO845航班。另外，往返香港及沖繩的UO824及UO825航班將會延期至2026年7月11日出發。2026年7月11日往返香港及石垣的UO858及UO879航班，將會延期至2026年7月12日出發。

快運指，由於天氣狀況不穩定，2026年7月10日至11日期間往返台北、台中及高雄的航班亦可能受到影響，正密切監察期間的天氣狀況。

香港快運指，已為於2026年7月10日至11日期間往返台北、台中、高雄、沖繩及石垣的旅客推出特別票務政策（僅適用於2026年7月7日或之前預訂的機票），包括：

豁免更改航班費用及票價差額，新的出發日期必須在原定出發日期的前後2星期內。

更改航線及豁免票價差額： 新目的地必須位於同一地區內，為免生歧義，更改只限於沖繩與石垣互換，或台北、台中與高雄互換。

取消航班及退款： 乘客可就未使用的航段申請全額退款至原有付款方式。



國泰航空宣布，由於巴威逼近台北及高雄，國泰會豁免航班重新訂位及更改航點的手續費用。(國泰網頁圖片)

2.國泰航空

國泰航空宣布，由於巴威逼近台北及高雄，國泰會豁免航班重新訂位及更改航點的手續費用，國泰航空提醒，如選擇重新預訂機票，仍需支付原有與新行程之間的票價及稅項差額仍需支付。

國泰表示，受影響乘客可重新預定機票，詳情包括：

．乘客的機票由國泰航空發出（機票號碼以 160 開頭）。

．乘客可選擇新的出發日期，但必須在2026年8月31日或之前；更新後的旅遊日期須視乎航班座位供應情況而定。

．此安排不適用於已全額或部份退款的機票。

．如乘客的航班最終取消，國泰將盡力安排乘搭下一班最早的航班，並提供額外的選項以協助妥善規劃行程。



香港航空指，已豁免受影響航班之重新訂位、更改航點或退票的手續費用，此措施僅適用於已獲取確認機位之機票。（資料圖片）

3.香港航空

香港航空將取消7月10日來往香港及沖繩的HX676及HX679航班。此外，7月11日來往香港及台北的多個航班亦取消，包括HX252、HX253、HX254、HX255、HX260、HX261、HX282以及HX283。

至於7月10日來往香港和沖繩的HX658和HX659，起飛時間將改在7月11日中午12時30分，以及下午5時20分。

香港航空指，已豁免受影響航班之重新訂位、更改航點或退票的手續費用，此措施僅適用於已獲取確認機位之機票。乘客可透過網站「特別票務安排」提交申請。

大灣區航空指，受影響乘客可於原定出發日期7日內更改機票或於30日內辦理退款，所有相關費用將獲豁免。（資料圖片）

4.大灣區航空

大灣區航空取消7月10日香港去台北的HB710航班。

此外，7月11日來往香港和台北及舟山的多個航班也取消，包括HB711、HB702、HB703、HB866以及HB867。

大灣區航空指，受影響乘客可於原定出發日期7日內更改機票或於30日內辦理退款，所有相關費用將獲豁免。如需更改機票或辦理退款，可與相關售票代理聯絡。