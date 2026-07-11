酷熱天氣警告生效｜上水運動場熱爆　街坊稱驚中暑放工後急回家

酷熱天氣警告現正生效，上水石湖墟遊樂場於今日（11日）約中午時份錄得氣溫36度，一旁的籃球場和北區運動場亦幾乎空無一人，只有少數市民坐在有遮蔭位置稍作休息。有市民表示，天氣過熱令她怕中暑，故如非上班，只會留在家中「嘆冷氣」，出門前會做好充分準備，以助降溫。



石湖墟遊樂場錄得36度，下午時分現場無人做運動。（呂婉盈攝）

上水運動場空無一人 市民出街用風扇消暑

《香港01》今日下午接近1時到訪上水石湖墟遊樂場以及北區運動場，該區錄得36度，兩個場地的運動場均近乎空無一人，只有少量市民經過及在旁邊稍作休息。

外傭Irene表示，出門前有留意到今日氣溫頗高，故有帶備充足的水以及小風扇，亦會盡量到有遮蔭、較涼爽的位置，避免暴曬。

石湖墟遊樂場錄得36度，下午時分現場無人做運動。（呂婉盈攝）

57歲的梁女士則表示，天氣「又悶又熱」，無奈今日上早班需要出門，但平日炎熱天氣下「驚中暑」，故如非必要，她和家人都必定留在家中「嘆冷氣」。梁女士又指，較早出門天氣不會太熱，中午下班後便要匆匆回家。她出門前亦會帶備雨傘、大量的水、風扇，以及做好防曬。

王先生亦帶備防曬雨傘出門，他同樣認為天氣太過炎熱，要補充足夠水分。不過，他指自己不受影響，依然照常外出。

酷熱天氣警告現正生效。（呂婉盈攝）