強颱風巴威外圍下沉氣流今殺到　天文台料市區35度　新界4區37度

【打風／強颱風巴威／天文台／HKO／明天的天氣／酷熱天氣警告／DSE放榜天氣】天文台預測強颱風巴威會在今日（11日）移向浙江南部至福建北部一帶，外圍下沉氣流會在今明兩日為廣東帶來大致晴朗及極端酷熱的天氣，預測今日市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）升至35度，或創今年氣溫新高；自動分區天氣預報顯示，下午2時沙田、打鼓嶺、上水及石崗會升至37度。



天文台預料酷熱天過後，一道廣闊低壓槽下週初至中期會逐漸為南海北部及華南沿岸帶來不穩定的天氣，下周二（14日）及周三（15日）DSE中學文憑試放榜日，間中有驟雨及幾陣雷暴，周二部分地區雨勢較大。



踏入7月炎夏，不少人到沙灘游泳消暑。（資料圖片）

在上午5時，強颱風巴威集結在台北之東南偏東約360公里，預料向西北移動，時速約26公里，移向浙江南部至福建北部一帶。

強颱風巴威7月11日凌晨2時集結在香港以東約1,140公里，中心附近最高持續風速每小時155公里，料會在今日移向浙江南部至福建北部一帶。（天文台圖片）

天文台料今日市區最高35度 或打破6月5日最高氣溫紀錄

天文台表示，強颱風巴威外圍下沉氣流會在今明兩日為廣東帶來大致晴朗及極端酷熱的天氣，而高溫亦可能觸發驟雨；同時受西南季候風影響，廣東沿岸風勢較大。

天文台預測今日（11日）吹微風2級，後轉西至西南風4至5級，初時海有湧浪；大致天晴，日間極端酷熱，稍後局部地區有驟雨，市區氣溫介乎28至35度。今年最高氣溫為6月5日錄得的34.6度，今日或被打破。

明天的天氣：大致天晴 有一兩陣驟雨 日間部分地區極端酷熱

到明日（12日）吹南至西南風4至5級，初時離岸間中6級；大致天晴，但有一兩陣驟雨，日間部分地區極端酷熱，市區氣溫介乎29至34度。

天文台7月11日凌晨0時更新九天天氣預報，預測周末酷熱，下周初至中天氣轉差。（天文台圖片）

天文台7月11日凌晨0時更新九天天氣預報，預測未來九日市區氣溫介乎27至35度。（天文台圖片）

天文台7月11日凌晨0時更新九天天氣預報，預測未來九日相對濕度最高介乎90%至95%。（天文台圖片）

沙田、打鼓嶺、上水及石崗更料下午2時升至37度

天文台自動分區天氣預報顯示，今日下午2時為最熱時間，絕大部份地區氣溫達到極端酷熱水平，即35度或以上。天文台尖沙咀總部、青衣、流浮山、坪洲及赤鱲角都會升至35度；西貢及大埔升至36度；沙田、打鼓嶺、上水及石崗更料升至37度。屯門、將軍澳及黃竹坑則升至34度，屬酷熱水平，想避熱可到長洲，只有32度。

天文台自動分區天氣預報顯示，7月12日下午2時本港絕大部份地區氣溫達到極端酷熱水平，即35度或以上，沙田、打鼓嶺、上水及石崗更料升至37度。（天文台圖片）

到明日（12日)仍有部份地區達到極端酷熱水平，在下午2時，大埔升至35度，打鼓嶺升至36度，上水及石崗料再升至37度。

天文台自動分區天氣預報顯示，7月11日下午2時本港部份地區氣溫達到極端酷熱水平，即35度或以上，上水及石崗料再升至37度。（天文台圖片）

下周三DSE中學文憑試放榜天氣：大致多雲 間中有驟雨及幾陣雷暴

天文台預料下周初至中期一道廣闊低壓槽會逐漸為南海北部及華南沿岸，帶來不穩定的天氣，該區有驟雨及雷暴。

九天天氣預報顯示，下周一（13日)吹南風4級，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，稍後部分地區驟雨較多及有雷暴，市區氣溫回落至介乎27至32度；下周二（14日）吹南至東南風4級，大致多雲，間中有驟雨及雷暴，部分地區雨勢較大，氣溫再跌至介乎27至30度；下周三（15日）DSE中學文憑試放榜日，吹南風4級，大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴，氣溫最高31度。

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到下周四（16日）吹南至西南風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨，市區氣溫稍回升至介乎27至31度；下周五至其後的星期日（17日至19日）吹南至西南風3至4級，氣溫再升至介乎27至32度，均短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。