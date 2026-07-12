DSE放榜｜太古可口可樂組跨代龍舟隊　員工寄語考生隊員總有出路

中學文憑試DSE下周三（15日）放榜，早前太古可口可樂與青協合辦龍舟項目，由員工與應屆考生及大專青年組成的隊伍，參加旅發局舉辦的「香港國際龍舟邀請賽」，每周末風雨不改地操練，不論是年輕人或是上班族都從中獲益良多。其中製造部員工阿浩也是DSE考生的父親，他將訓練中學習到的跨代溝通技巧，帶回日常生產管理工作，並寄語考生無論成績如何，總有出路。



歌手陳健安（安仔）曾與隊員一同訓練，考生阿晞分享指，曾一度執着於爭取勝利，後來安仔的一句勸解，讓她茅塞頓開︰「贏沒有一個標準答案，最重要是與自己比較，每日贏自己一點。」



太古可口可樂與青協合作推出「志在必贏」龍舟項目，參加旅發局舉辦的「香港國際龍舟邀請賽」。

太古可口可樂10位來自不同崗位的義工過去兩個多月身體力行，與應屆考生及大專青年組隊，每周末風雨不改地操練。（太古可口可樂圖片）

太古可口可樂與青協合作建龍舟隊 Z世代考生與上班率組隊比賽

香港青年協會早前公布的調查發現，佔逾五成的應屆考生對升學前路感到擔心及迷惘，僅近四成考生保持正面態度，對未來表示期待，另外有個別考生DSE後持續情緒低落，對周遭事物失去興趣，甚至拒絕外出和社交。

下周三（15日）便是DSE放榜日，太古可口可樂與青協合作推出「志在必贏」龍舟項目，10位來自不同崗位的義工過去兩個多月身體力行，與應屆考生及大專青年組隊，參加旅發局舉辦的「香港國際龍舟邀請賽」，每周末風雨不改地操練。

應屆考生阿晞（前排左三）因歌手陳健安（前排左四）陪同訓練時的一句勸解，對勝利的想法有所改變。（太古可口可樂圖片）

DSE考生因陳健安一句勸解茅塞頓開︰「贏」沒有一個標準答案

雖然經歷艱苦龍舟訓練後，隊伍最終未能奪得獎牌，但不論是太古可口可樂的義工及應屆考生，都在訓練及比賽中獲益良多。其中考生阿晞分享指，龍舟訓練初期一度執着於爭取勝利，後來歌手陳健安陪同訓練時的一句勸解，才讓她茅塞頓開。

「贏」沒有一個標準答案，最重要是與自己比較，每日贏自己一點。 歌手陳健安

阿晞表示，這一句話讓她明白，突破自我的經驗與心態，相比奪獎更重要，她會一直記住與隊友的共同奮鬥的精神，帶進往後的人生。「這段時間與一班兄弟建立的情誼最珍貴，年長隊員除了耐心指導，也很願意聆聽我們，在彼此扶持、共同磨合的過程中，我真正明白了互助的意義。」

太古可口可樂製造部員工阿浩（前排左一）寄語應屆考生，無論成績如何，總有出路。（太古可口可樂圖片）

DSE考生父親寄語︰無論成績如何總有出路

太古可口可樂製造部員工阿浩也是DSE考生的父親，他將龍舟訓練中學習到的跨代溝通技巧，帶回日常生產管理工作，至於青年則從前輩身上獲得面對壓力的沉穩，雙方都在過程中有所得着。

阿浩寄語所有考生放鬆面對，勇往直前，認為天無絕人之路。「與青年人相處，我學到做任何事都要準時、團結，以謙虛之心待人，DSE是一次充滿挑戰的階段，但只是人生其中一站。無論成績如何，總有出路。」

雖然隊伍最終未能奪得獎牌，但隊員都獲益良多。（太古可口可樂圖片）

DSE放榜日太古可口可樂向考生送出「水動樂」打氣

太古可口可樂表示，今年首度成為「香港國際龍舟邀請賽」大會指定飲品贊助，同時與青協推動青年龍舟會項目，期望可實踐「共創共享價值」的理念，將企業資源與社區需要連結，例如員工在過程中重新學習團隊與堅持，考生則獲得情感支持，雙方皆有所得。

太古可口可樂又指，為陪伴應屆考生迎接放榜重要時刻，將於7月15日放榜日，向部份青協提供駐校社工服務的學校，送出暢爽消暑的「水動樂」飲品，為考生補給打氣。