DSE放榜｜學友社指AI改變JUPAS選科趨勢　籲勿盲報：重點想唔想讀

由廠商會舉辦的「第32屆香港國際教育及職業展」今（29日）舉行傳媒午宴，提到香港中學文態試（DSE）將於下月15日放榜。學友社學生輔導顧問吳寶城預計，今年大學聯招的競爭會較去年激烈，建議考生做好準備。他特別提到，人工智能（AI）發展所帶來的選科趨勢，如同以往學科喜好的轉變，呼籲考生不應盲目報讀相關課程，宜先了解自身興趣及能力。



由廠商會舉辦的「第32屆香港國際教育及職業展」今（29日）舉行傳媒午宴。（董素琛攝）

吳寶城料今年大學聯招競爭激烈

吳寶城表示，無論是大學聯招或是文憑試的報名人數均較去年上升5%，惟八大學額不變，預料今年大學聯招的競爭激烈，大部份課程的收生分數會上升。

吳寶城認為，考生需認清形勢，在聯招改選多元化、報讀不同學科，除八大學士學位課程外，亦可留意自資學士學位課程，及SSSDP課程。他同時手指，選擇學科時要「知己知彼」，要了解其升學銜接、收生分數，亦要明白自己的興趣、將來想做的工作。

學友社學生輔導顧問吳寶城。（董素琛攝）

吳寶城指到，人工智能發展愈來愈成熟下，很多同學問應否選讀，而他認為AI出現與以往選讀學科轉變無異，「以前都突然間曾經好興護理、地產相關學位」。吳寶城認為，無論趨勢如何改變，重點都是「自己想唔想讀、有冇能力讀，同埋讀完之後係唔係做返相關嘅工作」。