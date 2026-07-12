青少年外交學院小學辯論賽論十五五　鄧炳強勉勵青少年緊記三個心

青少年外交學院昨日（11日）舉行首屆青少年外交家地區團隊畢業及中小學競賽頒獎典禮，同場發佈《大道之行——青少年外交家2024/25校際競賽作品文集》一書。主禮嘉賓保安局局長鄧炳強勉勵青少年須要緊記三個心：愛國心、世界大局的心及奮鬥的心，成為香港未來棟樑。



青少年外交學院昨日（11日）舉行首屆青少年外交家地區團隊畢業及中小學競賽頒獎典禮。（學院圖片）

青少年外交學院昨日（11日）舉行首屆青少年外交家地區團隊畢業及中小學競賽頒獎典禮。（學院圖片）

學院表示，本年度(2025/26)共舉辦了五項競賽，吸引來自150多間中小學、超過1,500名學生參與，是次典禮逾300名來賓、青少年、家長和教育工作者參與。昨日上午舉行各項競賽的總決賽，當中「未來盃」香港小學校際辯論比賽，以香港對接十五五規劃下的角色為題讓三間小學辯論升級產業、加強融合或者推動留學吸納人才，那一項優先對香港更有利，結果聖若瑟小學奪冠。

模擬國際會議暨外交解難挑戰賽則以「國際森林經濟發展──貿易，氣候，生物多樣性的跨國協作」為模擬會議題目，讓中學生扮演外交官，探討如何將中國近年增綠成就推廣予國際參考，有助全球可持續發展。

主禮嘉賓保安局局長鄧炳強亦勉勵青少年須要緊記三個心——愛國心、世界大局的心及奮鬥的心。（學院圖片）

主禮嘉賓保安局局長鄧炳強亦勉勵青少年須要緊記三個心——愛國心、世界大局的心及奮鬥的心。（學院圖片）

鄧炳強致辭時表示，學院工作顯示國家外交實力的關鍵不在於武力，而是以德服人；他亦勉勵青少年須要緊記三個心：第一愛國心，足以支撐國家發展，第二世界大局的心，渴望和致力於各國共同發展；第三奮鬥的心，方能有所擔當，自強不息，成為香港未來棟樑。

鄧炳強及中聯辦九龍區事務部負責人郭長勇向首屆兩支地區團隊頒授畢業證書。就讀新生命教育協會呂郭碧鳳中學學生李尚謙代表團隊分享說：「外交並非遙不可及的宏大敘事，而是扎根於文化的傳承與日常的溝通。學員透過帶領小學生製作景泰藍工藝，深刻體會到『掐絲有底線，點藍融文化』的外交智慧，更在求同存異的合作中完成了一次『微型外交實踐』外交學院的培育。」

保安局局長鄧炳強（右三）及學院發起人梁賀琪（左三）等一同合照。（學院圖片）

保安局局長鄧炳強（右三）及學院發起人梁賀琪（左三）等一同合照。（學院圖片）

學院發起人梁賀琪感謝各界社會賢達支持，短短兩年能發展至現今規模，並認為反映了在「愛國教育工作」中，培養國際視野及國家外交擁有重要席位，這亦是香港作為全球超級聯繫人等角色下，教育青少年必須包含的部分。