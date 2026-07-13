威院早產嬰死因　醫生指情況危急女嬰心跳隨時停　故未即交代事故

威爾斯親王醫院出生的早產雙胞胎女嬰的姊姊，出生翌日亡死因（CCDI-478/2024），今（13日）續審，時任威院兒科顧問醫生馬秉源出庭作供，指當時為女嬰輸注的強心藥已達到最高劑量，當時情況非常危急，女嬰的心跳隨時會停，再加藥亦屬醫療無效，為了病人的最大福祉，才向父母建議採取紓緩治療。他同意應及早向父母披露醫療事故，但當時只專注治療，亦未掌握全部資訊，因此未有向對方交代。



事主余沛霏（Angel）於2023年6月12日上午11時半在威爾斯親王醫院出生，因心臟問題留醫新生兒深切治療部，期間接受強心藥注射，但輸注管活栓沒有開啟，父母最終決定放棄搶救，延至翌日下午離世。沛霏的孖生妹妹則平安誕生。

時任威院顧問醫生馬乘源稱，若心肌機能差至要使用最高劑量的強心藥，步向死亡是不可逆轉。（陳蓉攝）

用藥後四肢有壞死情況

時任威院兒科顧問醫生馬秉源供稱，他於2004在中文大學醫學院畢業，其後加入威院兒科，案發時為兒科顧問醫生。他引述醫療報告指，事主為極早產嬰兒，產前檢查顯示她有肺動脈心瓣狹窄的情況。報告指，事主當時「冧肺」，左右心室肥大及胸腔偏小，心臟輸出差，肺動脈心瓣狹窄發育不良，心臟科醫生建議要使用強心藥及腎上腺素。其後事主的四肢有壞死的情況。

專科醫生認為未有手術可逆轉情況

其後事主的情況突然惡化，醫療團隊曾聯絡兒童醫院的專科醫生，惟他們表示目前未有手術可逆轉事主的情況，其後他們多次加大用藥劑量，惟最終認為加大強心藥無助改善心臟衰竭的情況。

院方其後發現喉管活栓未開放

院方其後向父母解釋了事主頻危狀況，指其心臟功能惡化，情況有機會隨時再加劇，造成生命危險。院方其後再為事主輸注大份量藥劑，但血壓依然持續下降。其後彭醫生再為事主診治時，聽到輸注機發出聲響，螢幕亦發出警告，遂要求護士檢查，才發現注射腎上腺素的喉管活栓未有開啟。

當時認為再加藥醫療無效

重新打開活栓後，事主的血壓有反應，其後再度下降。團隊認為，當時為事主注射的兩支強心藥，已達到最高劑量，再加藥屬醫療無效，終向父母建議採取紓緩治療的方案。

情況非常危急事主隨時心跳停止

馬醫生指，當時事主非常危急，隨時會停止心跳。考慮到病人的最大福祉，遂提議父母在心跳停止時不進行心外壓搶救，以免造成創傷及無法逆轉的痛苦。馬強調，搶救有機會令事主肋骨斷裂，造成瘀黑及出血等情況。

當時未有醫療事故的資訊難向父母交代

馬表示，在下午一時半左右，曾與事主父母會面，主要交代情況急劇惡化及治療方案，當時他尚未有關醫療事故的資訊，故難以向父母交代。他在得悉最初步資訊後，已儘快向他們披露，亦有表示會由獨立委員會調查及嚴正跟進事件。

用最高劑量步向死亡不可逆轉

馬回應陪審團關注指，若心肌機能差至要使用最高劑量的強心藥，步向死亡是不可逆轉。醫管局代表問馬，及早向父母交代會否是更好的做法。馬表示，如果有足夠的資訊，及早披露當然更好，但當刻並沒有足夠資訊。

有用早期事故通報系統通知醫管局

馬稱，事發時有用早期事故通報系統通知管理層及醫管局。就紓緩治療的方案，應要由有專科資格的醫生方可以提出。

肺動脈心辦狹窄可醫治

威院兒科深切治療病房副顧問醫生施宏沛作供，指他在事主出生後為她插喉及接駁呼吸機，其後亦為其處方米力農，希望改善其心臟功能及肺壓。至翌日早上，他得悉事主的情況在晚上變差，最終再在同日下午確認死亡。他表示，當時透過晚更的團隊，得悉輸注機曾經停頓，因已有其他人處理，故無再作跟進。家屬關注，事主所患的肺動脈心辦狹窄是否可以醫治。施表示，以其所知可以，但會有其他因素限制，如嬰兒的體型等。

威院新生嬰兒部顧問鄭淑敏博士稱，事故發生後兩天，已立下新指引。（陳蓉攝）

事發後兩天已加入新指引

威院新生嬰兒部顧問鄭淑敏博士供稱，他在1990年加入威院，學歷至護理學博士。在2021年8月，新界東醫院聯網發表《新生嬰兒接受輸注的正確護理指引》，惟未有特別強調輸注喉管暢通的重要性。至事發後兩天，新界東醫院聯網更新了上述指引，加入醫護須留意管路是否暢通、確認活栓已開啟及沒有滲漏。

至同年8月，醫院聯網再更新指引，強調醫護要用觸覺及視覺，檢查喉管等儀器暢通及正確連接，亦要確認活栓有開啟，並由兩名護士雙重確認。如藥效在施藥15分鐘後仍未發揮功效，護士需要再去檢查及確認喉管暢通。鄭稱，該指引在同年10月生效，亦強制醫護要閱讀。在今年8月，聯網將會再度審視有關指引。

流量或未達到輸注機的壓力上限

鄭表示，因為施用在初生嬰兒藥物劑量較輕，流量亦較慢和低，故當日警報未響的原因，可能是流量未能達到輸注機喉管阻塞的壓力上限。其後院方調整了預設壓力警報上限，確保儀器會發出聲響。