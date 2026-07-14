寶寶免疫發展黃金期 婦產科醫生提醒：應補充天然和關鍵營養

許多家長都希望放手讓寶寶多接觸外界、探索世界，但同時擔心四周的病菌威脅。市面上不少配方奶粉或寶寶食物標榜「無添加」或「提升免疫力」，但這些是否已經足夠寶寶所需？婦產科醫生張美玲（Dr. Irene Cheung）指出，寶寶出生後的首一千日是免疫系統發展的「黃金窗口期」，要為寶寶建立真正的「隱形防護罩」，單靠表面聲稱並不足夠，她建議家長應優先考慮母乳餵哺，如有需要應諮詢專業醫護意見。而挑選配方奶粉或食物時，家長可從三大方向作揀選準則：挑選藴含關鍵營養的產品、確保成分天然，以及具備國際認證。



市面上不少配方奶粉或寶寶食物標榜「無添加」或「提升免疫力」，但婦產科醫生張美玲指出，要為寶寶建立真正的「隱形防護罩」，單靠表面聲稱並不足夠，建議家長應從三大層面作深入評估。

想打好免疫基礎？母乳始終是最理想來源

張醫生解釋，寶寶出生後，自身的免疫系統要到六個月後才會慢慢成長和成熟。因此，世界衛生組織（WHO）建議，純母乳餵哺最少達六個月。

三大母乳關鍵營養及成分

張醫生建議家長在挑選配方奶粉時，首要考慮營養成分是否夠完整，以及配方是否能提供關鍵營養及成分。面對複雜的外界挑戰，寶寶需要關鍵的營養及成分互相配合。張醫生從營養學角度拆解了三種母乳重要成分：

（一）活性乳鐵蛋白（Lactoferrin）：這種成分在初乳中的含量最高¹，與鐵離子結合後有助抵禦威脅入侵²。

（二）乳脂：乳脂是母乳第二大固體成分³，含有200+種脂肪酸⁴，能提供寶寶所需的熱量約 50%⁵。

（三）活性益生菌: 張醫生提醒，腸道是人體最大的免疫器官，有高達七成的免疫細胞集中於腸道，以維持菌群平衡、加強腸道屏障，研究顯示有助守護寶寶上呼吸道健康，減少發熱不適日子⁶。

揀選配方奶粉 成分天然純淨是另一大關鍵

除了上述提及的關鍵營養及成分，第二個準則便是成分的「天然純淨度」。張醫生強調，家長若未能母乳餵哺， 應諮詢兒科醫生或註冊營養師，根據寶寶個別需要選擇合適產品 。在尋找能提供關鍵營養配方時，應留意產品是否做到「無使用化學除蟲劑、激素、抗生素及基因改造成分」 ， 成分越天然純淨，對寶寶建立自身免疫力越有幫助。

家長應注意的事項

市面上標榜「天然」或「有機」的產品多不勝數，家長應如何精明分辨？張醫生分享了四個實用建議：

第一，具備「國際權威認證」，這類嚴格認證確保了產品從農場種植、動物養殖到加工過程均受到監管，保證沒有使用化學除蟲劑、化肥或基因改造成分。

第二，留意「奶源地的嚴格品質保證」，確保由農場到生產過程全程達標、營養來源絕對安全 ，並可以留意會否含有牛奶品質認證，以符合特定標準並經過嚴格驗證。

第三，關注「生產商的透明度」，確保產品成分來源清晰且具備生產過程、製造日期及到期日，以辨別產品是否真正安全可靠。

張醫生提醒，認證雖然是重要的參考因素，但最重要還是根據寶寶個人的體質與需要來挑選產品，若有任何疑問，應主動諮詢專業醫生的意見。

建立免疫力是一場持久戰，首一千日的營養基礎尤其關鍵。張醫生總結指，各種客觀的品質認證雖然是重要的參考指標，但最重要還是因應寶寶個人的體質與需要來挑選合適的產品。

張醫生更分享了幾個實用建議。第一，若寶寶有特殊需要（如乳糖不耐症或牛奶蛋白過敏），應及早諮詢兒科醫生。第二，定期帶寶寶進行健康檢查，監察生長發展。第三，如對產品有任何疑問，應主動諮詢專業醫生或註冊營養師的意見。最後，只要家長學懂從「營養、天然、認證」三大準則嚴格把關，便能安心為寶寶築起強大的隱形防護罩，放手讓他們健康快樂地探索世界。

[1] Cao X,. et al. Front. Nutr. 2023; 9:1018336.

[2] Berlutti F., et al. Molecules. 2011; 16(8): 6992-7018.

[3] Triantis V., et al. Front. Pediatr. 2018; 6:190.

[4] Innis S. M. Proceedings of the Nutrition Society. 2007; 66, 397–404.

[5] Koletzko B., et al. Early Human Development 65 Suppl. 2001; S3–S18 .

[6] Sazawal S., et al. PLoS ONE. 2010; 5(8): e12164.