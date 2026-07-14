DSE放榜2026｜誕24名狀元包括14男10女創新高　11人成超級狀元

【文憑試狀元 / DSE狀元】DSE明日（15日）放榜，今屆誕合共24名狀元，包括14男10女，數量是歷來新高。當中有11人是超級狀元，即於數學延伸科目取得5**，今屆沒有誕生終極狀元。而24位狀元來自15間學校，未有回答有否來自內地考場。



今年有兩名年長考生，分別為72歲及70歲，另一人屬自修生、，一人為夜校學生；最年輕的考生為11歲，應考一科並獲取第四級。



DSE明日（15日）放榜，考評局今日召開記者會，講述考生表現。（夏家朗攝）

DSE狀元計算方法

狀元：中英數+3選修科均獲5**

超級狀元：中英數+3選修科+M1/M2均獲5**

終極狀元：中英數+4選修科+M1/M2均獲5**



今屆共有58,487名學校考生和自修生報考，按年升5.4%，有15,973名日校生獲「332A33」基本入大學門檻。

所有考生當中有24名狀元，來自15間學校，包括14男10女；其中11人是「超級狀元」，為6男5女。今屆沒有考生考獲終極狀元成績。

考評局秘書長魏向東。（夏家朗攝）

今年狀元數量創歷屆新高，考評局秘書長魏向東表示，DSE採用水平參照制度評分，狀元多反映考生整體表現更好、更努力，相信和試卷難度無關。他認同通識科改制成為不計分數的公民科，可令學生更多時間學習其他科目，或有助考生獲取高分。

另外，有4,676名特殊教育需要的考生獲提供特別考試安排，較去年增加15%。有逾五成考獲副學士入學要求，即核心科目取得「2222」及一個選修科取得第2級，其中有27人考獲兩科或以上5**。