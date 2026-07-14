DSE放榜｜考生明日到7-Eleven出示學生證　可免費換7CAFÉ即磨咖啡

【DSE放榜／考生優惠／7-Eleven／咖啡】中學文憑試DSE明日（15日）放榜，便利店7-Eleven今日（14日）公布推出應援活動，為應屆DSE考生明日到設有7CAFÉ的分店，向店員出示學生證或DSE成績表，即可免費獲贈7CAFÉ即磨咖啡一杯，另外任何顧客購買指定14款產品可享「互撐價」優惠。



應屆DSE考生在中學文憑試DSE放榜日，到設有7CAFÉ的香港7-Eleven分店，可免費獲贈7CAFÉ即磨咖啡一杯。（7-Eleven圖片）

向店員出示學生證或DSE成績表送7CAFÉ即磨咖啡

7-Eleven今日公布，中學文憑試DSE放榜日（15日）早上7時至晚上11時59分，應屆DSE考生在設有7CAFÉ的香港7-Eleven分店，只要向店員出示學生證或DSE成績表，不論成績如何，即可免費獲贈7CAFÉ即磨咖啡一杯，任何款式冷熱均可，每人只可換領一次。

任何款式冷熱均可，每人只可換領一次。（7-Eleven圖片）

任何顧客購買指定14款產品享「互撐價」優惠

7-Eleven又指，聯同多個品牌一同響應「梗繫我在」DSE打氣行動，放榜日早上7時至晚上11時59分，任何顧客購買指定14款產品可享「互撐價」優惠，包括樽裝可口可樂及維他奶售8元、維記盒裝牛奶售6.5元等。

任何顧客購買指定14款產品可享「互撐價」優惠。（7-Eleven圖片）

特別推出《7仔好報》加入趣味專題為考生打氣

7-Eleven並指，今年特別推出《7仔好報》DSE特別號，共印製及派發3萬份，除了收錄優惠資訊外，更以「放心．我在」為概念，加入多個為考生打氣的趣味專題，例如人氣產品化身成可愛角色的漫畫故事等，期望能陪伴考生迎接放榜日。