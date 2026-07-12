DSE放榜｜學友社：考生人數升5%　料22分才穩入八大　選科宜保守

香港中學文憑考試（DSE）本周三（15日）放榜，學友社指，今年共有5.8萬名考生，較去年上升約5%，報考聯招人數亦較去年上升約5%；預料聯招（Jupas）競爭加劇，須考獲22分才穩入八大，考生應採取較保守的選科策略。學友社建議，考生應作全面準備，先預計自己的分數及成績，如未能入讀心儀的公帑資助學士學位課程，可選擇自資院校的學位及副學位等課程。



香港中學文憑考試（DSE）周三（15日）放榜，學友社預料本年聯招競爭加劇。（學友社提供圖片）

學友社學生輔導顧問吳寶城建議，學生作全面準備，先預計自己的分數及成績，由於今年考生人數上升，競爭較大，學生可採用較為保守的策略，以防「失手」，例如可以考慮聯招選科八大資助大學之外的選項，像SSSDP（指定專業／界別課程資助計劃）或自資學位課程等；同時，可以根據預測的分數範圍，靈活調整策略。

學友社執行總監梁國成（右一）建議，考生若察覺情緒受困，宜保持與家人、朋友的溝通。（學友社提供圖片）

今年面談需求上升 籲考生情緒受困要主動求助

學友社執行總監梁國成建議，若家長與子女對升學期望未能達成共識，不妨給予彼此時間與空間，共同探索不同的出路選擇；考生若察覺情緒受困，宜保持與家人、朋友的溝通，必要時主動尋求專業支援，以維持正向心態。他亦指，今年講座及輔導面談的需求有所上升，反映在人工智能盛行的時代，家長與考生更重視面對面的親身諮詢，期望獲得即時回饋，掌握切合自身需要的升學策略。

學友社設立「熱線2503 3399」， 為應屆文憑試考生及家長提供升學資訊查詢。（學友社提供圖片）

設放榜輔導熱線 放榜前夕提供通宵服務

學友社放榜輔導系列服務於文憑試及聯招放榜期間提供多元支援，設立「熱線2503 3399」、線上對話及預約面談輔導服務，為應屆文憑試考生及家長提供升學資訊查詢、情緒輔導、升學及就業意向等輔導服務。第一階段為7月11至20日、放榜前夕即7月14日會通宵提供熱線服務；而第二階段則為8月4至6日、8月11至12日。