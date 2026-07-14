兩男涉串謀偷CHANEL逾700件待銷毀貨品　倉務員主動求加班惹懷疑

兩名曾在CHANEL香港分公司任貨倉工作的男子，涉串謀他人偷取CHANEL待銷毀的貨品逾七百件，當中包括手袋和錢包，兩人否認串謀偷竊等罪，案件（HCCC139/2023）今（14日）在高等法院開審。



控方案情透露，CHANEL每半年都會銷毀1萬至2萬件貨品，兩名被告案發時一人為時任貨倉部主管，一人是前倉務員。該公司因發現疑有人偷待銷毀貨品轉售，派出一名經理調查。該經理後來獲告知有兩名倉務員不尋常地主動要求留下工作，他從而發現有人把待銷毀貨品放入紙箱，並藏在貨倉隱蔽處，多日後一名前倉務員回貨倉運走。



首被告吳耀倫(前)案發時是CHANEL青衣貨倉的主管。(朱棨新攝)

次被告張家偉曾在CHANEL青衣的貨倉工作，他在2011年已離職。(朱棨新攝)

涉偷123個銀包及601個手袋

兩名被告：吳耀倫，42歲，案發時為CHANEL青衣貨倉部主管，和張家偉，42歲，CHANEL青衣貨倉的前倉務員。兩人同被控1項串謀偷竊罪，指他們於2017年1⽉20⽇⾄2⽉2⽇期間，在青衣嘉⺠領達中⼼，與何東⼭及何⼦賢串謀偷竊123個銀包，及601個⼿袋，⽽該等物品為屬於CHANEL Hong Kong Limited的財產。

次被告另涉接贓罪

張家偉另被控1項處理贓物罪，指他於同年2月2日，在觀塘開源道大眾⼯業⼤廈某室，處理屬贓物的1對耳環、1條頸鏈、1對鞋及4個⼿袋。

每6個月銷毀1萬至2萬件貨品

控方開案陳詞指，CHANEL的香港分公司有租用青衣嘉⺠領達中⼼的5樓為辦公室和貨倉，另租用23樓作為貨倉。基於商業決定，公司每隔6個月左右，便會把1萬至2萬件舊款貨品銷毀。該些準備銷毀的貨品，會被放入紙皮箱後，並由23樓貨倉送到5樓，用絞碎機銷毀。

次被告是涉案公司的前員工

首被告吳耀倫案發時任貨倉部主管，負責入口部，為倉務員何東⼭及何子賢的上級；次被告張家偉則為前倉務員，他於2011年離職。

兩倉員涉把待銷毀貨品收藏在倉內紙皮箱

公司於2017年懷疑有倉務員偷銷毀的貨品轉賣，遂派經理阮兆恆留意倉務員的可疑舉動。阮於2017年1月24日查看閉路電視，發現何東山和何子賢於同月20日，在沒有指示下，把貨品放入紙皮箱，再把紙皮箱收藏在23樓的隱蔽處。貨倉助理經理吳國銘到隱蔽處查看，發現大量本應已銷毀的貨品。

次被告回公司搬走33個紙皮箱

公司當時未有採取行動，但特別留意兩人的行為。閉路電視則拍到，何東山於2月1日曾到隱蔽處，把該些紙皮箱用膠紙貼好。翌日早上11時，閉路電視拍到次被告用密碼卷閘和鎖匙用7號升降機到23樓。次被告和何東山用唧車把6板、合共33個紙皮箱推進升降機。次被告再獨自把33個紙皮箱，送到停泊在停車場U/G層的一部貨車。此外，首被告曾於同日11時許在U/G層徘徊，並望向7號升降機，他之後返回5樓。

紙皮箱內有逾700件應已被銷毀的貨品

貨倉助理經理吳國銘在U/G層向次被告查問並報警。警員到場後，在該33個紙皮箱中，發現123個銀包及601個⼿袋，該些貨品均本應在同年1月已銷毀。首及次被告因此被捕，次被告在警誡下稱：「阿山叫我今日call部GoGoVan嚟搬走33箱貨。」

兩名被告與兩名倉務員曾聯絡

警員調查亦發現，首被告於案發當日早上10時至11時15分，有13次和何子賢或次被告有電話聯絡；次被告亦有多次與何東山 、何子賢和首被告電話聯絡。

次被告其後帶警員到其於觀塘大眾⼯業⼤廈租用的貨倉，警員在該處檢獲1對耳環、1條頸鏈、1對鞋及4個手袋，該些貨品同樣本應已銷毀，而張承認是在CHANEL青衣的貨倉「攞嘅」。

倉務部經理阮兆恆稱，公司發現有人疑偷待銷毀貨品轉售，故派他作出調查。(朱棨新攝)

兩倉務員曾不尋常地提出留在貨倉工作

案發時為倉務經理的阮兆恆供稱，他於2016年尾接到上司指示，調查倉務員的行為。一名貨倉主管於2017年1月23日告知他，員工何東山和何子賢不尋常地主動提出留在貨倉工作，但兩人一般都不會主動工作。阮及後發現兩人曾做進行一些未有指派的倉務工作，包括把一些貨放入箱，再把箱放在陰暗處。

見陌生人入升降機覺可疑報警

同年2月2日，阮發現一名帶帽和口罩的男子到23樓，該陌生男子和何東山用唧車把6板貨推進升降機，其後該男子進入升降機。阮感到可疑，遂通知上司和報警。阮之後在U/G層見到多人被捕，包括該名陌生男子，當時他已脫去帽和口罩，阮認出他是已離職的次被告。