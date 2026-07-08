積犯麥當勞偷睡漢手機　求情透露2010年失戀後一蹶不振　囚7月

盜竊積犯凌晨在麥當勞偷睡覺男子的Vivo手機，並即作轉售。他後來被捕，並認盜竊，案件(KTCC867/2026)今(8日)在觀塘法院判刑。辯方求情透露被告2010年失戀後一蹶不振，終日留在家中，沒有外出工作，但自上次服刑出獄後已洗心革面，決心處理問題及重投社會。裁判官劉淑嫻指被告趁事主睡著偷其手機，近乎扒竊，加上他有多次同類紀錄，判他入獄7個月。



有7次同類刑事紀錄

被告梁文狄，45歲，無業，承認一項盜竊罪，指他於2025年10月29日，在將軍澳寶林商場地下的麥當勞內，偷竊一部黑色Vivo手提電話，型號Y100，價值港幣1000元，而上述物品為陳姓男子的財產。被告有7次類同刑事紀錄。

被告梁文狄在觀塘法院承偷竊罪，判囚7個月。

趁事主在麥當勞睡覺時偷其手機

案情指，60歲男事主凌晨在寶林商場的麥當勞睡覺，他醒來發現放在桌上的Vivo手機不翼而飛報警。警方翻查閉路電視，發現清晨3時許，被告在距離事主約4米外約4分鐘，被告見事主將手機放在桌上，便坐近事主，其後取走事主的手機離開。被告在同年11月7日被捕，警誡下稱一時貪心而犯案，他已把手機售予不知名人士。法庭早前已向被告批出1,000元賠償令，以賠償事主。

求情稱已洗心革面不再重犯

辯方求情指，被告自2010年與相戀7年的女友分手後一蹶不振，終日留在家中，沒有外出工作，每月支出包括足球賭博。他去年10月因另一案被判監，惟出現延誤無法與本案同時處理。但被告在該案出獄後已洗心革面，沒再游手好閒，並報讀了培訓課程，望能重投社會。並希望會處理好其情感及抑鬱問題，不再偷竊，亦賠償事主1,000元，望法庭輕判。