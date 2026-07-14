書展2026開幕前搶先睇　三中商全場八折　獨立書商憂DQ潮拖累人流

一連七日書展明日（15日，星期三）開鑼，連同運動消閒博覽及零食世界，共有逾770個參展商。各大展商各出奇謀，其中三間大型連鎖書店「三中商」（三聯書店、中華書局及商務印書館）提供全場八折優惠，另有本地出版社將攤位佈置成燒味舖，盼吸引更多讀者。



雖然連續兩年有獨立出版社被取消參展資格，但今年仍有獨立書商的蹤影。有書商形容，書展足以支撐半年至九個月的營運資金，但擔心天氣酷熱、加上榆林書店及樂文書店被DQ等因素，或令書展人流減少，故入貨量較往年減少三成。



一連七日書展明日（14日）開鑼，連同運動消閒博覽及零食世界，共有逾770個參展商。（鄧倩螢攝）

今年書展以「文創傳承．旅悅人生」為年度主題，場內設「世界文藝廊」，參觀者在互動裝置上回答三條問題後，裝置會因應讀者喜好推薦書籍，涵蓋本地及海外作家。

「中國內地出版」展區有19個參展商參與

書展分為12個展區，其中在「聯合出版集團」展區，三間大型連鎖書店「三中商」，即三聯書店、中華書局和商務印書館，均有參展，並提供全場單本八折優惠。

「中國內地出版」展區亦有19個參展商，展區當眼處展出6本關於中國國家主席習近平的書籍。

今萬里機構攤位佈置成燒味舖，同時推出全場書本八折等優惠，盼吸引更多讀者到訪。（鄧倩螢攝）

萬里機構攤位佈置成燒味舖 推新書教如何在家中製作點心

「綜合書刊館」展區中有不少本地出版社，參展逾20年的萬里機構副總經理兼副總編輯梁卓倫表示，出版社主打生活實用、本地飲食等書刊，最新出版由「KOL」Chef Chu所著的飲食書藉《港式滋味2》，故今年攤位亦佈置成燒味舖，同時推出全場書本八折等優惠，盼吸引更多讀者到訪。

他期望今年銷售額與去年持平，甚至較去年好，希望天公造美，不會重現去年因打風而暫停開放的情況。

洄水文化第7年參展，負責人兼本地作家「藍橘子」坦言對書展信心不大。（鄧倩螢攝）

獨立出版社洄水文化第7年參展 推售彩虹邨為背景靈異小說

除了本地出版社，亦有獨立出版社繼續參展。洄水文化第7年參展，負責人兼本地作家「藍橘子」介紹道，今年推出靈異小說《阿公講鬼9：咒墓》，以即將拆卸的彩虹邨為背景。他認為，近年香港人的閱讀氣氛比以往好，社交平台上不少人組織讀書會，並開始推廣閱讀是件「有型的事」，「以前讀書有益，而家有型，希望多啲人想自己有型。」

不過，他坦言對書展信心不大，因近年書展人流下跌，形容整體氣氛「爭梗啲」，又留意到鄰近閱讀區的規模愈來愈大。他擔心今年天氣酷熱、加上榆林書店及樂文書店被取消參展資格，種種因素或再影響人流，因此今年入貨量減少三成，其攤位規模亦逐年縮減。

書展為何重要？ 收入支撐出版社半年至九個月營運

被問信心不大但仍參展的原因，「藍橘子」表示，不少作家和獨立出版社，靠每年書展支撐半年至九個月的營運資金，「雖然人流少，但都要繼續參展， 唯有參展到蝕本那刻，支撐不住便要結業，沒辦法。」他又說，出版社堅持每年出版新書，形容新作家最少每年出版兩至四本書，才足以維持生計。

今年書展，多間書商提供全場單本八折優惠。（鄧倩螢攝）

5個政府部門參展 食環署規模最大 老虎證券參與

書展除了有出版社，今年亦有5個政府部門參展，包括土拓署、地政總署等，目測食環署的規模最大。另外，多間銀行或及商業機構亦有參展，包括恒生銀行、香港銀行公會、老虎證券（Tiger Brokers） 等。

書展以外，運動消閒博覽亦有不少特色，其中香港遊樂場協會設有佔地228平方米的運動體驗區，參加者可體驗障礙競技活動，以及在7.5米高「好動體能之塔」參與垂直挑戰登頂，難度分為三級，當中三文魚梯難度最高。

運動消閒博覽有不少特色，其中香港遊樂場協會設有佔地228平方米的運動體驗區。（鄧倩螢攝）

+ 3

▼ 書展文創區 ▼

