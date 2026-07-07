書展｜運動消閒博覽140展商參加　匹克球機構冀灌輸正向體育觀念

貿易發展局主辦的香港書展7月15日開鑼，同場還有運動消閒博覽及零食世界兩個展覽，其中運動消閒博覽今年吸引約140家展商參加，有推廣匹克球機構參與，指是一項合適小朋友的入門運動，希望趁機灌輸正向體育觀念：參賽不必執着於獲勝，鼓勵孩子大膽嘗試。



亞洲高輪單車總會展示高輪單車。（貿發局圖片）

（左起）小小寵物園園長朱昊林、The Pickleball Lab項目發展總監伍健文及亞洲高輪單車總會總幹事鄭子慧介紹展覽項目。（貿發局圖片）

貿發局表示，隨着家長愈來愈重視體驗式學習，以及如何在假期中兼顧學習與親子互動，「學遊」成為近年備受關注的親子教育新趨勢。博覽今年特別加強「學遊（Fun & Learn）」元素，透過融合教育、運動與娛樂的創新體驗，鼓勵小朋友在探索與互動中學習。

「小小寵物園」稱場內每一隻展出動物，均需由獸醫逐一體檢，確保健康無虞，才可入場展出。（貿發局圖片）

「小小寵物園」園長朱昊林表示，今次參加運動消閒博覽，旨在向市民大眾普及各類常見小動物的知識，協助小朋友建立正確價值觀，傳遞理性飼養、尊重生命的理念，並深入了解自己是否適合飼養小動物。他表示，非常重視衛生與健康，依法申請展覽牌照；場內每一隻展出動物，均需由獸醫逐一體檢，確保健康無虞，才可入場展出。

Pickleball是一項小朋友合適的入門運動。（貿發局圖片）

The Pickleball Lab項目發展總監伍健文表示，匹克球本身兼具「德、智、體、群、美」五大素養，不論年齡均可參與，並帶來正面效益；對小朋友而言，更是一項合適的入門運動。根據過往活動經驗，不論是教練與孩童之間的溝通，或家長陪同參與，都能創造大量互動機會。

伍健文表示，會趁機灌輸正向體育觀念：參賽不必執着於獲勝，鼓勵孩子大膽嘗試；同時亦要引導小朋友調整心態，失球不必氣餒失落。他指這正是匹克球能夠為家長與孩童帶來的寶貴價值。

亞洲高輪單車總會展示高輪單車。（貿發局圖片）

亞洲高輪單車總會總幹事鄭子慧表示，高輪單車的車身高度較高，存在一定挑戰性；然而，只要願意正面面對困難、勇於嘗試，並逐步克服畏懼心理，就能慢慢適應。她表示，本次展示高輪單車，亦希望搭建親子互動橋樑，「很多時候，不只小朋友會畏高不敢試玩，不少家長同樣會心生畏懼，擔心自身狀態，並顧及子女安全。」