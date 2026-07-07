書展｜運動消閒博覽140展商參加 匹克球機構冀灌輸正向體育觀念
撰文：韋景全
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貿易發展局主辦的香港書展7月15日開鑼，同場還有運動消閒博覽及零食世界兩個展覽，其中運動消閒博覽今年吸引約140家展商參加，有推廣匹克球機構參與，指是一項合適小朋友的入門運動，希望趁機灌輸正向體育觀念：參賽不必執着於獲勝，鼓勵孩子大膽嘗試。
貿發局表示，隨着家長愈來愈重視體驗式學習，以及如何在假期中兼顧學習與親子互動，「學遊」成為近年備受關注的親子教育新趨勢。博覽今年特別加強「學遊（Fun & Learn）」元素，透過融合教育、運動與娛樂的創新體驗，鼓勵小朋友在探索與互動中學習。
「小小寵物園」園長朱昊林表示，今次參加運動消閒博覽，旨在向市民大眾普及各類常見小動物的知識，協助小朋友建立正確價值觀，傳遞理性飼養、尊重生命的理念，並深入了解自己是否適合飼養小動物。他表示，非常重視衛生與健康，依法申請展覽牌照；場內每一隻展出動物，均需由獸醫逐一體檢，確保健康無虞，才可入場展出。
The Pickleball Lab項目發展總監伍健文表示，匹克球本身兼具「德、智、體、群、美」五大素養，不論年齡均可參與，並帶來正面效益；對小朋友而言，更是一項合適的入門運動。根據過往活動經驗，不論是教練與孩童之間的溝通，或家長陪同參與，都能創造大量互動機會。
伍健文表示，會趁機灌輸正向體育觀念：參賽不必執着於獲勝，鼓勵孩子大膽嘗試；同時亦要引導小朋友調整心態，失球不必氣餒失落。他指這正是匹克球能夠為家長與孩童帶來的寶貴價值。
亞洲高輪單車總會總幹事鄭子慧表示，高輪單車的車身高度較高，存在一定挑戰性；然而，只要願意正面面對困難、勇於嘗試，並逐步克服畏懼心理，就能慢慢適應。她表示，本次展示高輪單車，亦希望搭建親子互動橋樑，「很多時候，不只小朋友會畏高不敢試玩，不少家長同樣會心生畏懼，擔心自身狀態，並顧及子女安全。」