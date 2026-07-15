香港書展2026開鑼｜林詠琛書迷未蟬聯排頭位　稱排隊指示欠清晰

第36屆書展今日（15日）正式開鑼，一連7日在灣仔會議展覽中心舉行，有排隊人士重現「反智轉身」入場的經典場面。曾連續13年排頭位的林詠琛書迷杜先生，今年依然購買特快門票入場，但他今次只排得第二位，被迫終結第14年排頭位的「不敗」紀錄。他認為今年安排有欠妥當之處，工作人員指引亦欠清晰，聲稱「係咁多年嚟最差」。另外，女團COLLAR成員也有新書推出，吸引不少市民排隊入場，希望見上偶像一面。



2026書展今日開鑼，早上有大批書迷在排隊等候入場。(夏家朗攝)

2026書展今日開鑼，早上有大批書迷在排隊等候入場。(夏家朗攝)

第36屆書展7月15日在灣仔會展開幕。（呂婉盈攝）

香港書展今日（15日）正式開鑼，將一連7日在灣仔會議展覽中心舉行。早上10時甫開幕，不少持普通門票的市民隨即衝進會場，跑到售賣女團COLLAR寫真集的攤位排隊，期間更有人重現「反智轉身」。

2026書展今日開鑼，早上有大批書迷進場。(夏家朗攝)

林詠琛頭號書迷今排第二 稱今年特快門票安排差

自2012年起連續13年在書展排頭位的書迷杜先生今日亦有入場，他鐘愛女作家林詠琛的作品，稱「由細細個就睇」，是頭號書迷。今年，他購買特快門票入場，同樣成功購入林詠琛的最新親筆簽名作品《陰陽路上難忘你》。除了林詠琛的作品，他沒有其他特定目標，「睇啱就會買」，預計會花費約1,000元。

不過，他今年僅排第二位，被迫終結多年來書展排頭位的紀錄。他指持有特快門票的入場人士被安排到3樓等候，「第一個人排差唔多20個鐘，竟然變咗去龍尾」，但到達3樓後，該層工作人員又向特快門票人士稱「同事無叫你哋上3樓」，最終特快門票人士未能率先入場，故認為主辦方安排有不妥當之處，他說「今年嘅安排嚴重不當，從來未試過咁樣」。

另一位書展常客王先生，對於今年特快門票的安排也表示不滿，稱「有乜理由排隊頭會去咗兒童區」。他認為，主辦方與工作人員的溝通明顯欠佳，導致出現混亂。

2026書展開鑼，有書迷帶同行李篋進場。(夏家朗攝)

2026書展開鑼，購普通門票排頭位的鍾先生(右)每年都參加書展，今次會買電子書、輕小說等；身旁的黃先生(左)則會買女團COLLAR的親筆簽名寫真集。(夏家朗攝)

普通門票市民排頭位感「出奇」：買實體書嘅人會變少

至於普通門票入場方面，接近早上9時才開始有較多人潮，出現人龍。其中排在普通門票隊頭的鍾先生約8時半到達，他表示覺得「好出奇，估唔到咁晏到都排到頭位」。他每年都參加書展，主要購買電子書、輕小說等。鍾先生表示，未知人流與往年是否有差異，不過相信購買實體書的人會變少，他稱「香港空間少，儲存實體書好麻煩」。

排在普通門票隊伍第二位的黃先生約早上9時到場，他今次主要是為了購買女團COLLAR的親筆簽名寫真集，以及補充習作、小說等，預計會花費約500元。