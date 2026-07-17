暑假開始　註冊輔導心理學家：學生在暑假快結束前出現情緒壓力

暑假開始，對於不少學生及家長均每年最輕鬆的時刻，有註冊輔導心理學家提醒家長，通常學生情緒壓力出現在暑假快結束前，家長宜提升觀察力，留意仔女衣食住行的行為上會否出現變化。



樹仁大學輔導及心理學系開辦「支援有特殊教育需要學生」專題課程，給在職中小學教師培訓機會。（樹仁大學圖片）

樹仁大學輔導及心理學系支援有特殊教育需要學生專題課程項目經理兼註冊輔導心理學家章景輝指出，身心是互相連繫，家長可觀察仔女衣食住行有否變化，例如失眠狀況、胃口、對喜愛的活動會否失去興趣等，這些均能反映情緒狀況。

章指，通常學生情緒壓力出現在暑假快結束即將開學前，「家長也是一個專家，因較認識自己的小朋友，會容易觀察到異樣。除暑假完結前，某些年級也是轉捩點，如小六升中一、中三升中四、轉班等，要多加與仔女傾談，有助及早發現情緒變化。」

港樹仁大學輔導及心理學系支援有特殊教育需要學生專題課程項目經理章景輝（右）及輔導及心理學系高級講師張麗雲（左）提醒家長留意仔女在暑假時行為上會否出現變化。（樹仁大學圖片）

樹仁大學副校長(研究院)許明得指出，2023年政府委託香港中文大學進行的調查，6至17歲學生中，近四分之一學童診斷存在不同種類的精神疾病，更有6.9%曾出現自殺行為；2024年立法會秘書處資料研究組數據顯示，學生的自殺死亡人數在近十年間幾近增加兩倍，且高度集中於中學約佔93%。

許形容每一位教師、家長、輔導人員等，均是學生精神健康的守門員，學校、醫療及社福跨專業，三者可建構以學生為中心的應變機制。

樹仁大學副校長(研究院)許明得指出，每一位教師、家長、輔導人員等，均是學生精神健康的守門員。（樹仁大學圖片）

教師是學生主要接觸對象，特別是有特殊教育需要的學生，更需要專業的培訓協助教師處理學生情緒問題。教育局委託樹仁大學輔導及心理學系開辦「支援有特殊教育需要學生」專題課程，給在職中小學教師培訓機會，過去兩個學年舉辦的三個專題課程，已為約1,600名在職教師提供培訓。專題課程讓現職老師加深對SEN學生的了解，助他們及早發學生的問題，以及怎樣支援學生需要。

樹仁大學輔導及心理學系高級講師張麗雲指出，課程除了讓教師認識SEN學生的情況外，更不乏讓人感動的場面。「試過有老師不諱言她的小孩是SEN，更主動在課堂上與一班老師分享既為母親亦為教育工作者的心路歷程，怎樣讓小朋友成長，鼓勵大家不要小看作為老師的角色，直言你為我兒子做多一點點，作為家長心裏很感激。」