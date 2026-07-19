宏福苑業主大會｜合安稱宏志閣獨立運作困難大　時間及花費均很高

大埔宏福苑法團管理人「合安管理有限公司」今日（19日）召開法團特別業主大會，場地方面，一共有4個地點，有親身參與的業主透露，親身及授權出席的業主人數為414，佔全體屋苑總業權份數20.99%，達到召開業主會議的要求。



業主大會其中一議程為合安匯報未有受大火波及的宏志閣情況。合安的法律代表在大會指，宏志閣若獨立運作，大廈公契要大幅修改，例如設立進出通道等，也要整體業主同意，包括按揭銀行、承按人，需要解散現有法團、清盤等，時間、花費都很高，在法律及實務上均相當困難。



大埔宏福苑業主立案法團的委任管理人合安管理有限公司7月19日上午召開法團特別業主大會，當中包括匯報宏志閣情況。（現場人士提供）

至上周四宏志閣89.1％業主已交回「接受收購建議信件」

身兼大埔宏福苑應急住宿安排工作組組長的財政司副司長黃偉綸上周五（17日）在立法會透露，政府已與769戶宏福苑業主簽署正式買賣協議，佔已交回「接受收購建議信件」的約43％。當局後來發稿補充，截至上周四（16日），宏福苑A至H八座已有90％業主簽署並交回「接受收購建議信件」，共1786戶。其中，A至G七座佔1565戶，為該七座單位總數90.1％；H座宏志閣有221戶，佔該座單位總數約89.1％。

大埔宏福苑業主立案法團的委任管理人合安管理有限公司7月19日上午召開法團特別業主大會。（居民提供）

在今日「合安管理有限公司」召開的法團特別業主大會上，合安法律代表梁秉釗在議程第二項匯報宏志閣情況時指，宏福苑現有大廈公契將整個屋苑視為一個整體發展項目，1,984個住宅單位的不可分割業權份數已作整體分配，所有共同部份及設施維修、保養及相關責任亦已於公契內訂明。

合安法律代表稱宏志閣獨立運作在法律及實務均相當困難

梁秉釗指出，宏志閣若獨立運作，大廈公契要大幅修改，包括將宏志閣與宏福苑其餘7座大廈劃分，例如設立進出通道等，也要整體業主同意，包括按揭銀行、承按人，之後亦涉及解散現有法團、清盤等程序，當中時間、花費都很高，故在法律及實務上均相當困難。