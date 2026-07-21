一億頭奬六合彩｜揀冧吧搖搖匙扣熱賣6000個　設計師揭為何增產難

馬會今晚（21日）舉行六合彩暑期金多寶攪珠，估計頭獎10元一注獨中可得一億巨額橫財。如何選心儀號碼，各師各法，不過近月多了人人用六合彩搖搖匙扣揀選幸運號碼。



搖一搖，七個號碼在掌心滾動。設計師黃文翰（Joe Wong）把它從電視機裡拿出來，濃縮成一個「六合彩搖搖匙扣」——但真正讓這支匙扣變得不可取代的，是背後 134個人的一對手。



搖搖匙扣由香港耀能協會康復學員全人手製作，每個製作耗時20分鐘，30多道工序，至今已賣出6,000個，相當於2,000個小時的手作。黃文翰說，這是一場「內地工廠量產無法比擬」、「AI取代不了」的慢工細活，也因此持續供不應求，「每一件都是手作，希望大家多給點耐心。」



設計師黃文翰忍不住上手把玩搖搖匙扣，「真是用人手每一次搖都有七個不同的號碼出來」。（李可榆攝）

每枚匙扣背後涉及超過30道工序，由拆件、清潔、分類、定位、組裝、測試、包裝以至出貨，均由香港耀能協會康復學員及導師共同完成。（綜合職業康復服務中心提供）

從電視機到掌心，一枚匙扣搖出集體回憶 「没有香港人不知道六合彩」

小時候，黃文翰（Joe Wong）一邊吃飯一邊看電視，直播中的攪珠機轉動，熟悉的主題曲響起——那是香港人從小看到大的六合彩開獎直播。長大後，他成了設計師，圍繞着香港的煙火與日常創作，比如漁船、燒鵝，「因為我從小到大都在接觸香港文化。」

採訪時，他忍不住上手把玩「六合彩搖搖匙扣」。「真是用人手每一次搖都有七個不同的號碼出來」。

在手機不離手的時代，他偏要把「搖珠開獎」畫面濃縮成一件可隨手搖晃的小玩具。從坐在電視前看，到親手搖出自己的幸運號碼，打趣道「這是香港人的夢想」。原來守住一份情懷，只要伸出手，親自搖一搖那麼簡單。

設計師黃文翰說，創作搖搖匙扣是一場「內地工廠量產無法比擬」、「AI取代不了」的慢工細活。（李可榆攝）

搖搖匙扣由耀能協會134學員人手製造 20分鐘才做好一個

很多人不知道，每一枚六合彩50周年搖搖匙扣，都是主要由香港耀能協會（SAHK）旗下的綜合職業康復服務中心的學員，以全人手方式逐步製作完成。中心一站式協助殘疾人士學習各類工作技能，幫他們重拾自信心、發掘自身長處，日後重返社會謀生。

134名學員參與了生產。每枚匙扣背後涉及超過30道工序，由拆件、清潔、分類、定位、組裝、測試、包裝以至出貨，均由學員及導師共同完成，20分鐘才能做好一個，目前市面上已售出6,000個，相當於學員2,000小時的投入。

每枚匙扣背後涉及超過30道工序，由拆件、清潔、分類、定位、組裝、測試、包裝以至出貨，均由學員及導師共同完成。（綜合職業康復服務中心提供）

特別設計及製作超過十款輔助工具予學員使用

「不是內地工廠大量生產可以比的。」黃文翰說：「AI 也取代不了手作的溫度。」他形容這是一場「慢工出細活」。

因爲生產工序繁複，他因應學員能力及工作習慣，特別設計及製作超過十款輔助工具，比如對位工具。同時採取分工協作，每位學員專責最適合自己的工序。學員平時的工作較沈悶，比如貼信，把刀叉羹裝進袋子裡。但是這次生產搖搖匙扣，他們覺得「好玩，很開心。」

六合彩搖搖匙扣已賣出6,000個。（李可榆攝）

六合彩搖搖匙扣已賣出6,000個。（李可榆攝）

當搖搖匙扣爆火上市，黃文翰第一時間打電話給服務中心通知學員，可是想到後續缺貨，他們便發出甜蜜的嘆息「唉，要補貨啊！」眼下搖搖匙扣供不應求，他回應後續會加多人手。