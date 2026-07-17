六合彩一億暑期金多寶｜Gemini計高CP值膽拖投注法　熱門號碼公開

六合彩一億暑期金多寶｜暑期金多寶將於7月21日 (星期二)攪珠，頭獎高達一億！想提高中獎機率？除了迷信的去熱門投注站和參考熱門號碼外，原來AI也可以幫大家計一計，比較高CP值的膽拖投注方法。



溫馨提示：切勿沉迷賭博

六合彩的本質是一場隨機概率遊戲，每一次攪珠結果都是獨立且無法預知的。以下利用數學統計、玄學推算去作出投注建議，只是增加這場遊戲增添娛樂性與話題性，請務必理性投注、量力而為，祝大家好運！

馬會公開情報：最熱門號碼

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Gemini計高CP值膽拖投注法：

【3膽 6拖】覆蓋號碼總數：9 個號碼

這是剛好踩中買「半注」最低門檻的組合。選 3 個心水號碼（膽），以極低的成本買下多達 9 個號碼的變化。

【4膽 7拖】覆蓋號碼總數：11 個號碼

只比上一種多付 5 蚊，號碼覆蓋範圍擴大到 11 個！如果你有 4 個非常看好的號碼，用這個買法可以將網撒得非常大。

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最旺投注站已易位？

買巨額金多寶很多人會特意去旺門投注站沾運氣，大家記得更新資訊！馬會在2026年3月底公布了最新的「最幸運投注處」名單。雄霸榜首長達32年的中環士丹利街投注處正式交出皇座。截至2026年1月30日，屯門市廣場投注處以48次中頭獎次數，成功反超前中環的47次，成為目前全港最旺幸運地。

香港賽馬會網頁截圖