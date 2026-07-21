欣寶路簡約公屋月租低至900元　仁愛堂：反應踴躍　第三季入伙

政府早前將屯門欣寶路簡約公屋第一期及第二期項目的營運及管理服務合約，批予仁愛堂、宜居顧問服務有限公司、新西動力社會服務有限公司聯營。項目預計今年第三季入伙，仁愛堂今日（21日）向傳媒簡介項目。董事局主席程俊華表示，早前房屋局局長何永賢與劏房居民溝通，居民普遍對項目反應踴躍，又指項目吸引之處包括月租低，在900元至2,010元之間；有獨立乾淨的洗手間、周邊飲食配套完善等。



仁愛堂第四十七屆董事局主席程俊華程俊華（何夏怡攝）

有受惠長者稱社工服務勝關愛隊

仁愛堂的另一個簡約公屋項目位於屯門青福里，已於去年12月底入伙，入住率達100%。曾居於新蒲崗不足60呎的獨居長者屈先生讚青福里簡約公屋「環境好」，有社工帶領認識屯門區，直言關愛隊都不及社工「貼切」。

屈先生受訪時大讚青福里簡約公屋「環境好」，有社工帶領認識屯門區，直言關愛隊都不及社工「貼切」。（何夏怡攝）

程俊華指，欣寶路簡約公屋項目吸引之處包括月租低，在900元至2,010元之間。（何夏怡攝）

將捐150萬元免費治療合資格癌症病人

仁愛堂亦介紹，會於全線綜合及約六十個流動中醫醫療車公共屋邨服務點，推出免費長者中醫醫療服務，為65歲或以上合資格基層長者提供免診金及送四劑濃縮中藥服務，預計受惠達9,000人次。

支援重症與特殊需要患者方面，仁愛堂指「仁愛堂莊舜而醫療基金（治療癌症）」與大中華癌病基金會合作，三年內將合共捐款港幣150萬元，支持基金會推行「免費指定患者藥物使用計劃」（Free Named PatientProgram，免費NPP計劃），令「無藥可治」的合資格低收入和基層癌症病人，可以獲得免費、適切的創新治療。