仁愛堂流動中醫醫療車　進駐屯門青福里簡約公屋　贈醫施藥顯關懷

政府近年積極興建簡約公屋，幫助輪候公屋超過3年的家庭早日安居樂業。仁愛堂2025年5月獲房屋局批出屯門青福里簡約公屋項目的營運合約後，於同年12月29日迎接首批居民入伙。該項目提供約1,856個單位，旨在為輪候公屋超過三年的家庭提供一個交通便利、設施齊備的安樂窩。



為了提升青福里居民幸福感，仁愛堂特別安排流動中醫醫療車進駐屯門青福里簡約公屋贈醫施藥，為居民送上關懷。



仁愛堂於今年初為屯門青福里簡約公屋居民提供免費體質咨詢，為居民送上關懷。（仁愛堂提供）

仁愛堂特別安排流動中醫醫療車進駐屯門青福里簡約公屋贈醫施藥，為居民送上關懷。（仁愛堂提供）

幫助簡約公屋居民透過中醫藥改善體質

感謝「信善紫闕玄觀」贊助支持，由2026年2月起為居民提供免費的中醫診症及配藥服務，既紓緩他們的醫療開支壓力，亦幫助簡約公屋居民透過中醫藥改善體質。

共建和諧共融社區

仁愛堂不僅在屋苑設立了便利店、洗衣房等基礎設施，更派駐專屬的社會服務工作隊，提供從迎新活動、長者關懷、護理轉介到課後託管等一系列多元化支援，確保每位居民都能迅速融入並得到關懷。

仁愛堂醫療服務科註冊中醫師吳國平 (右) 於2026年2月28日的「青福里簡約公屋市集」活動上為居民提供免費體質咨詢。（仁愛堂提供）

網上預約中醫診症優惠

仁愛堂醫療服務科特別推出限時網上預約中醫診症優惠。經網上預約內科診療，於即日至4月30日或之前成功應診，即獲全單港幣$10扣減優惠（名額有限，先到先得）

*網上預約只適用於指定服務點及時段