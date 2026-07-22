英女聲稱遭銀行家強姦　勒索逾100萬　官斥邪惡殘酷囚6年

英國女子在泰國旅遊時認識一名香港銀行家，銀行家之後為女子訂機票來港，又讓她居於其住所。女子其後聲稱被強姦，並涉向男方討10萬英鎊（折約104萬港元）及報警。英女經審訊後被裁定罪成。案件（DCCC733/2024）今（22日）在區域法院判刑，法官謝沈智慧指被告沒有悔意，利用與被告的善意、無知，以及被告對她的好感犯案，形容被告邪惡（Evil）及殘酷（Cruel），判她入獄6年。



女被告ROSE ISABEL ANONIA BARBRA EUDORA，被裁定意圖妨礙司法公正及勒索罪成。控罪指，她於2024年2月2日，以恫嚇方式，不當要求事主 X 交出 10萬英鎊；另於2月3日意圖妨礙司法公正，向警方虛報X曾強姦她。

女被告ROSE ISABEL ANONIA BARBRA EUDORA勒索罪成，被判囚6年。(@IG iamisabelrosee)

女被告ROSE ISABEL ANONIA BARBRA EUDORA。(@IG iamisabelrosee)

女被告來港住男事主X中環的家

法官綜合證供指，被告在英國任職健身中心接待員。在2023年，她前往在泰國旅行時，認識在香港任銀行家的X，二人曾在沙灘約會及親吻。在2024年1月31日，被告應X邀請來港旅遊，並在同晚入住X在中環的家。

被告拒性交後X即停止進一步行為

同日晚上，他們在X的家中有親密行為，包括互相親吻及撫摸。X曾為被告口交，但被告拒絕性交，X於是停止進一步行為。翌日，被告發訊息予X，指控他強姦。X則向被告道歉指，因醉酒累事，誤會了被告的意思。

X曾答應支付被告1萬英鎊

X其後提出，可以支付2千至5千英鎊的酒店及機票等費用，以補償被告，惟被告拒絕。至2月2日，被告發訊息要求X作金錢補償，X曾答應支付1萬英鎊，又要他支付欠款。

X轉帳5千鎊後被告報警告稱遭X強姦

X回覆指，他沒有欠被告金錢，又問她想要多少錢，最終向她轉帳了5千英鎊。翌日被告在其母親陪同下前往報案，指控X強姦及肛交。經警方調查後，被告最終因勒索罪被捕。

官指被告明顯想與X發展關係

法官早前在判辭指，根據二人的通訊紀錄，被告明顯想與X發展關係，例如她在泰國時已稱呼X作：「My love」和「babe」，又提及想來港見X，但又稱香港物價太貴，X則回應：「金主爸爸來了。（sugar daddy here we come！）」

聲稱被姦翌日與X的討論不符被告的指控

惟她聲稱被X強姦後翌日的通訊紀錄，被告問X：「我不想做愛，你有沒有生氣？」X以笑喊表情符號回應說：「當然不會，對你的克制印象深刻...只是有點沮喪」等。法官認為這可見並強姦事件並無發生，並反映X知道被告不想性交後便沒繼續。如果X真的姦了被告，兩人討論這些事會顯得很奇怪。

被告一再要求提高金額

再者，當X在2月1日表示會支付2000英鎊作為被告的機票住宿費用後，被告繼而提出5000英鎊，X轉帳後被告仍不滿，再加碼至要求10萬鎊。法官認為被告有作勒索等行為，亦未有她所指的性侵罪行，裁定她兩項罪成。