英女報稱遭銀行家強姦　調查揭女向男索10萬鎊　反被裁勒索罪成

非裔英國女子在泰國認識一名在港英籍銀行家後，銀行家邀她來港相聚，並讓她在其家留宿。惟女方聲稱期間被強姦，並向男方討10萬英鎊（折約104萬港元），男方曾付5千鎊，女方仍報警。惟警方調查後，反告女方勒索及意圖妨礙司法公正。英女否認指控，案件在區域法院審訊後，法官謝沈智慧今（3日）下裁決，並稱根據兩人的通訊對話，女方明顯想與事主發展，覺二人並非只是柏拉圖式關係，他們事後的對談，更顯示根本沒有強姦事件發生，女方卻捏造強姦指控要事主付款，否則報警，裁定女被告罪成，把案押後至7月22日判刑，期間須還押。



女被告聞判失聲痛哭，大喊：「我想回家。」被告多名親友有到庭旁聽。



女被告ROSE ISABEL ANONIA BARBRA EUDORA，26歲，被裁定意圖妨礙司法公正及勒索罪成，案發於2024年2月。

女被告ROSE ISABEL ANONIA BARBRA EUDORA在區域法院被裁定勒索等罪成。(黃浩謙攝)

女被告泰國旅行時認識男事主X

法官謝沈智慧今頒下逾300頁判辭，引述女被告自辯時的口供指，她在英國任職健身中心接待員，她2023年往泰國旅行時，認識在香港任銀行家的男事主X，二人並成為朋友。

被告指事主曾道歉及問可怎樣補償

2024年1月31日，男事主X邀請女被告來港旅遊，期間住在X的家。被告稱她當晚洗澡後遭X強姦，翌日收拾細軟離開。她指X其後在電話向她道歉，並問可以怎樣補償她，提出可以付2000英鎊或更多錢，被告拒絕。及至2月2日，被告向X發訊息要求作金錢補償，她要求5000英鎊和1萬英鎊，她否認曾要求10萬鎊。她翌日在母親陪同下前往報警。

官指女被告明顯想與X發展

法官於判辭指，若指被告與X之間僅屬柏拉圖式關係，將會完全違背本案的證據。根據二人的通訊紀錄，被告明顯想與X發展關係，例如她在泰國時已稱呼X作：「My love」和「babe」，又提及想來港見X，但又稱香港物價太貴，X則回應：「金主爸爸來了。（sugar daddy here we come！）」

女被告曾問她無做愛X會否生她的氣

謝官認為，憑被告與X在指稱強姦事件後翌日的通訊紀錄，可見並無發生強姦事件。例如，被告問X：「我不想做愛，你有沒有生氣？」X以笑喊表情符號回應說：「當然不會，對你的克制印象深刻...只是有點沮喪」。謝官指，這反映X知道被告不想性交後便沒繼續。被告又稱，她未準備好性交，X回應他不會做一些被告沒興趣的事。謝官認為，如果X真的姦了被告，他仍跟被告討論這些事會顯得很奇怪。

官指侵犯不等同強姦

辯方力陳，X在訊息中承認侵犯（violated）被告並道歉。謝官指「violate」不一定等同強姦，接納X解釋他在言語上或情感上侵犯了被告。

X付5千鎊後被告加碼要10萬鎊

謝官續指，當X在2月1日表示會支付2000英鎊作為被告的機票住宿費用後，被告繼而提出5000英鎊，X轉帳後，她仍不滿，最後加碼至要求10萬鎊，X回應他沒有10萬鎊。

認為被告捏造強姦指控勒索X

謝官裁定被告非誠實可靠證人，認為她捏造強姦指控，並藉此勒索10萬英鎊，裁定她兩罪成立，把她還押至7月22日判刑。

案件編號：DCCC 733/2024