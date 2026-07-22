有機構辦首屆少年足球夏令營　邀前曼聯名宿沙夏交流　盼推動青訓

世界盃剛落幕，在港足球熱潮持續，坊間有機構舉辦⾜球夏令營及少年足球錦標賽，並邀請前曼聯名宿沙夏到場，與一眾小球員交流，期望藉活動延續少年足球員的熱誠。



傳承⾜球夏令營2026今日啟動。（蘇俊希攝）

傳承⾜球夏令營2026今日啟動。（蘇俊希攝）

布洛丹希望舉辦以香港為中心的足球聯賽。（蘇俊希攝）

「傳承⾜球夏令營2026」今早十時舉行，曼聯名宿沙夏與一眾少年足球員交流心得，並與他們拍照及簽名。同日亦舉行「傳承夏季七人足球錦標賽2026」，比賽隊伍來自本港學校和球會的十六支少年足球隊，主辦單位會選拔表現優秀的球員，組成香港代表隊出戰隨後的廣州站和武漢站。

稱港欠缺人推動足球發展 盼助推上更大舞台

主辦機構、「傳承文化體育交流」的聯合創辦人之一布洛丹表示，今年是第一年舉辦夏令營，以香港為活動一站，因香港是一個多元化城市，但欠缺人加強推動足球發展，他希望能夠大膽嘗試，將本地足球推到更大的舞台。

他特別關注足球青訓，希望活動能延續少年足球員的熱誠，亦盼日後會每年舉辦夏令營，又期望舉辦一個以香港為中心的足球學界聯賽，並邀請內地和東南亞的學校參與。

沙夏表示高興自己能參與其中。（蘇俊希攝）

一眾少年足球員與沙夏交流。（蘇俊希攝）

一眾少年足球員與沙夏交流。（蘇俊希攝）

黃啟桓期望所舉辦活動能在商業上取得成功。（蘇俊希攝）

另一位傳承文化體育交流聯合創辦人黃啟桓就表示，今次活動未有利潤賺，期望日後成功發展到商業營運模式，所賺取的部份收入，可捐給足球相關的發展項目，讓更多小朋友能夠接觸足球。

沙夏表示，能夠透過活動，推動少年足球員追尋夢想，對此感到高興。他坦言，推動足球需要長遠發展策略，本港足球發展尚完善，仍需更多的關注及政府的支援。

李同學表示，期望日後可參加更多足球交流活動。（蘇俊希攝）

學員盼長大成職業足球員

參與夏令營的李同學表示，期望之後可參加更多這類足球活動的交流和比賽，「雖然好熱，不過都好好玩，同埋可以俾我提升我嘅足球技術同埋體能。」他對於能與沙夏交流感高興，期望能向他學習，以達成自己成為職業足球員的夢想。

郭同學稱能獲得沙夏的簽名感到高興。（蘇俊希攝）

另一位郭同學亦表示享受今日的活動，特別高興能獲得沙夏的簽名。他表示，明白在香港發展成為足球員較艱難，因為香港的球會和聯賽都較國外少，但認為要堅持夢想。徐同學則指，活動令他有機會與強勁的對手比賽，擴闊見識。