「靚聲王」張偉文疑被院舍疏忽照顧　一年半無沖涼　社署突擊巡查

曾參與無綫電視節目《Sunday靚聲王》、現年73歲的歌手張偉文，其經理人方俊投訴，張偉文入住的護老樂（旺角）（院舍）涉嫌長期隱瞞病情，拒絕基本護理，導致張偉文的身體狀況轉差，更揭露張偉文長達一年半未曾沖涼及坐起身。



社署今（22日）回覆指，本月接獲有關安老院為住客提供的護理照顧服務欠妥善的投訴，已採取包括突擊巡查在內的行動跟進，會因應違規事項的性質及嚴重程度，採取相應的執管行動。



旺角護老樂（網站圖片）

旺角護老樂（網站圖片）

曾有網民質疑方俊沒有好好照顧張偉文。（Fcaebook圖片）

指控院方涉一年未為張偉文沖涼 從未坐起 雙腳皮膚潰爛

張偉文經理人方俊投訴，護老院無視張偉文的衛生問題，並透露曾多次要求院舍為張偉文沖涼、刷牙及坐起身，以免筋骨硬化，但院方卻以「社康護士怕傷口入水」為由拒絕，結果張偉文超過一年未曾沖涼，亦從未坐起，長期臥床。

另外，方俊稱，日前從外地回港後，前往護老院探望張偉文，驚見對方雙腳紅腫、瘀黑、皮膚潰爛，但院方從未通知家屬；方俊追問原因，院方支吾以對，更以「病人私隱」為由拒絕交代病情。

張偉文長期臥床。(facebook圖片)

社署接獲投訴 指會繼續跟進處理

社署回覆表示，牌照處於本月接獲投訴，指護老樂（旺角）（院舍）為住客提供的護理照顧服務欠妥善。牌照處已即時作出跟進及調查，包括到院舍進行突擊巡查、視察院舍的護理程序、訪問院舍員工、住客及其家屬，以及檢視院舍的相關護理紀錄等。

署方指，牌照處會繼續跟進有關投訴。如發現院舍有違規情況，牌照處會因應違規事項的性質及嚴重程度，採取相應的執管行動，並會加強監察有關安老院，確保院舍執行改善措施，以保障院舍住客的福祉。