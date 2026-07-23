西九故宮辦雙城青年人才交流計劃　為期兩個月　首吸納國際留學生

政府近年推動文藝發展，人才培訓需求增加。香港故宮文化博物館主辦的「雙城青年文化人才交流計劃」踏入第五屆，今屆學員人數增至22人，並首度吸納國際留學生，未來希望增加更多不同國籍學員，培養他們文化及商業視野。



計劃為期兩個月，學員先後走訪北京、廣州及香港三地展開三星期文化考察，之後將於文化及商業機構展開為期四周的實習。



22位來自香港、北京及海外的學員齊集會議，回顧學習旅程所見所聞。（何姿瑩攝）

「雙城青年文化人才交流計劃」今日舉行圓桌會議，學員早前完成文化考察，分享旅程見聞，為之後四周的實習作準備。

香港故宮文化博物館館長吳志華在席上提出「文商共生、共同發展」的理念，稱現代文化空間的功能已趨向多元化，文化絕非「擺在那裡讓人看」的展品，而是要真正走進人心，以提升市民生活質素及推動城市的可持續發展。

他寄語參與交流計劃的青年學員，將知識與體驗轉化為實際行動，在實習期以至長遠的職業生涯中，以文化創新回應社會需要，為建設更具活力和可持續發展的社區作出貢獻。

香港故宮文化博物館館長吳志華在圓桌會議上提出「文商共生、共同發展」的理念。（何姿瑩攝）

倡發展商、教育和商業機構合作 拓文化和城市發展

吳志華指，近年本港市民及旅客對文化的興趣顯著提升，例如香港故宮文化博物館、油麻地警署等文化景點，吸引大批市民和外地旅遊團「打卡」參觀。

他認為，要實現文化與城市的共同發展，需要與發展商、教育機構及商業機構緊密合作。他指，多元人才培訓是文化產業發展的關鍵，近年愈來愈多商業機構投入資源於公共藝術，另外本地大學已陸續增設跨學科的文化課程，並提供大量實習機會，為行業注入新血。

他舉例，計劃中有修讀建築系的學生將獨特的文化視野帶入商業機構，有效推動了跨業界的文化交流與碰撞。長遠而言，吳志華認為文化人才的培訓不應僅局限於香港，應拓展至大灣區及東南亞地區，透過更廣泛的區域合作與人才流動，將文化產業開拓至更廣闊的空間。

學員將展開四星期實習 冀加深文商產業認識

來自香港中文大學文化管理學系的曾奕馨表示，活動拓展了她的視野。她十分珍惜與不同行業及文化背景人士交流的機會，並期望在接下來的實習中，能從商業角度看文化發展，深入了解文化與商業之間的合作模式。

來自香港中文大學文化管理學系的曾奕馨表示，「雙城青年文化人才交流計劃」拓展了她的視野。她十分珍惜與不同行業及文化背景人士交流的機會。（何姿瑩攝）

香港理工大學中國歷史及文化學系學生閆雨檬指出，一直渴望在香港的文化產業發展，期望透過事次計活動確立職業路向

而來自韓國的學員尹補玄同樣對文商結合的發展潛力感觸良多。她指，透過「雙城交流計劃」到訪許多與文化息息相關的地方，期望能藉此機會進一步加深對文化產業的認識。

來自北京大學的李雨庭則分享指，一直對以音樂為主的藝術充滿熱誠，並十分嚮往投身文化產業。她對於能夠獲得跨行業的實習機會感到相當興奮，並期望從中涉獵更多實務經驗。

第五屆「雙城青年文化人才交流計劃」參加者李雨庭（左）、尹補玄（中）、閆雨檬（右）。（何姿瑩攝）

首設創新工作室 8月下旬辦「創意市集」展成果

今屆更特别增設「創新工作室」，聚焦內容與IP 創作、文創產品開發及訪客體驗三大方向，培養學員跨領域創意與實踐能力。雙城計劃將於8月下旬舉辦「創意市集」，屆時將設立專屬展示空間，讓一眾學員展示八個星期學習成果。