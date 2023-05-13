300學生故宮文化博物館外寫生　館長：透過藝術創作欣賞傳統文化

香港政協青年聯會今日（13日）在香港故宮文化博物館外的西九文化區大草坪，舉辦「慶回歸·我愛故宮」繪畫比賽，近300名中小學及幼稚園學生參與，以香港故宮文化博物館作背景，即場寫生。



政青早前推出「青年穿越故宮之旅」活動，邀請18,000名中、小學生以閉館專場形式參觀香港故宮文化博物館今日舉辦繪畫比賽，希望延續學生對故宮，以及對中華文化及中國歷史的興趣。

啟動禮邀請到教育局副局長施俊輝﹑中聯辦協調部處長陳紀鵬﹑油尖旺民政事務專員余健強﹑立法會議員陸瀚民﹑香港故宮文化博物館館長吳志華及香港政協青年聯會主席鄧灝康等主持。

施俊輝致辭時表示，看到作品充分展現了「愛」的元素和博物館的建築特色，又指政青一系列活動加深學生對國家歷史和中華文化的認識及民族歸屬感。吳志華亦指，今次的繪畫比賽可以透過文化藝術創作，提升學生對傳統文化的欣賞及參與。鄧灝康則表示，「青年穿越故宮之旅」推出後獲得廣泛、熱烈的反響，希望文藝創作活動可鼓勵學生發揮藝術創意，用繪畫及寫作等形式繼續深入發掘故宮。

參賽作品會經專業導師評審，得獎者有機會於7月底到北京故宮博物院參觀及進行文化交流，亦有機會獲得香港故宮文化博物館的年票以及參加文化工作坊。